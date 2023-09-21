Yok artık Onana! Kötü gidişatı sonrası United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı - Son Dakika

Yok artık Onana! Kötü gidişatı sonrası United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı

Yok artık Onana! Kötü gidişatı sonrası United\'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı
Son Güncelleme: 21.09.2023 17:55

Manchester United, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergileyerek 44 yıl sonra üst üste 3 maçta kalesinde 3 gol gördü. Devler Ligi ilk maçında Bayern Münih'e karşı 4-3 yenilen, Ligde ise son iki maçında Brighton ve Arsenal'e 3-1'lik skorlarla mağlup olan İngiliz devi böyle bir seriyi son olarak Aralık 1978'de yaşamıştı.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United, tam 44 yıl aradan sonra üst üste 3 maçta kalesinde 3 gol gördü. İngiliz devinin bu senaryoyu yaşamasında ise kaleci Onana başrol oynuyor.

İngiltere Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona istediği gibi başlayamayan Manchester United'da kötü tablo rakamlara da yansıdı.

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bayern Münih'e karşı 4-3 kaybeden, Premier Lig'de ise son iki maçında Brighton ve Arsenal'e 3-1'lik skorlarla mağlup olan Erik ten Hag'ın ekibi, tam 44 yıl sonra üst üste 3 maçta kalesinde 3+ gol gol gördü.

İngiliz ekibi böyle bir seriyi son olarak Aralık 1978'de yaşamıştı.

Manchester United, Premier Lig'deki bir sonraki maçında 23 Eylül'de Burnley karşısında çıkacak. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında ise sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ne yaptın sen Onana! Kötü gidişatı sonrası United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı
Ne yaptın sen Onana! Kötü gidişatı sonrası United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Yok artık Onana! Kötü gidişatı sonrası United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yok artık Onana! Kötü gidişatı sonrası United'a 44 yıl sonra bir ilki yaşattı - Son Dakika
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