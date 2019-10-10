Ne yaptın Tolgay Arslan! 1 milyon euro...

Dünya üzerinde futbolcuların tahmini bonservis bedellerini belirleyen Alman Transfermarkt.de internet sitesi, yeni değerleri açıkladı. Fenerbahçe'de değerini en çok yükselten ve en çok düşüş yaşayan oyuncular belli oldu.



Sarı-lacivertlilerin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, en büyük artış gösteren isim olarak öne çıktı. Fenerbahçeli futbolcuların eski ve yeni bonservisleri şöyle oluştu:



Altay 7'ye katladı!



Altay Bayındır'ın haziran ayında 600 bin euro olan değeri, yeni yapılan değerlendirmede 4 milyon euro olarak belirlendi.



Bir başka yeni transfer Deniz Türüç de yükselenler arasında yer aldı. Kayserispor'dan geldiği dönemde 3 milyon olarak gösterilen piyasa değeri, 3.5 milyon euroya çıktı.



Muriç'in değeri 5.5 milyon euro arttı



Rizespor'dan 3.5 milyon euro bedelle alınan ve o dönem tahmini bonservis bedeli 2.5 milyon euro gösterilen Vedat Muric'in değeri 5.5 milyonluk artışla (yaklaşık 3.2 kat) 8 milyon euro olarak tespit edildi.



Cocu döneminde transfer olduğu Fenerbahçe'de beklediği sürekli oynama fırsatını hanüz bulamayan Ferdi Kadıoğlu buna rağmen değerlendi, 900 bin euro'dan 1.5 milyon euroya yükseldi.



Jailson 5.5 milyon euro



Görev bölgesindeki değişikliklerle son dönemde sıkça gündeme gelen Jailson'un değeri, 4 milyondan 5.5 milyon euro'ya çıktı.



Ozan Tufan değerini 2'ye katladı



Ozan Tufan'ın bir önceki dönemde 1.5 milyon euro olan değeri 3 milyon euro oldu. Emre Belözoğlu 400 binden 500 bine; Tolga Ciğerci 600 binden 1 milyon euroya yükseldi.



Moses ve Tolgay'da düşüş



Victor Moses'in ise değeri azaldı. Nijeryalı futbolcunun piyasa değeri bir milyonluk gerilemeyle 10 milyon euroya indi.



Tolgay Arslan hayal kırıklığı yarattı



Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında ezeli rakibi Beşiktaş'tan 3,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında büyük umutlarla transfer ettiği Tolgay Arslan ise 3 milyon euro olan piyasa değeri, 2 milyon euro'ya düştü.



29 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece iki karşılaşmada forma şansı bulabildi.