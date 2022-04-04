Ne yaptıysa olmadı, güvercinlerine dadanan hırsızlarla baş edemiyor - Son Dakika
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Ne yaptıysa olmadı, güvercinlerine dadanan hırsızlarla baş edemiyor

04.04.2022 10:37
Ne yaptıysa olmadı, güvercinlerine dadanan hırsızlarla baş edemiyor

Sivas'ta cins taklacı güvercin besleyen Mehmet Helvacıoğlu'nun başı hırsızlarla dertte, ne yaptıysa canı kadar sevdiği güvercinlerini hırsızlardan koruyamıyor.

Sivas'ta cins taklacı güvercin besleyen Mehmet Helvacıoğlu'nun başı hırsızlarla dertte, ne yaptıysa canı kadar sevdiği güvercinlerini hırsızlardan koruyamıyor.

Sivas'ta yaşayan 75 yaşındaki Mehmet Helvacıoğlu'nun "en değerli varlıklarım" dediği 10 cins taklacı güvercini kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. 15 yaşından bu yana güvercin beslediğini belirten Helvacıoğlu, "50 bin TL verseler satmazdım." dediği güvercinlerinin bulunmasını istiyor. Yaşlı adam kendisi için çok değerli olan güvercinlerinin sürekli çalındığını, ne yaptı ise hırsızlarla baş edemediğini söyledi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalınan güvercinlerin bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası da çare olmadı

Helvacıoğlu, taktırdığı güvenlik kamerasının da çare olmadığını ifade edip, "10 cins güvercinim çalındı. Çok değerli kuşlardı. Daha öncede çalınmıştı. Emniyette benim kayıtlarım var. Kaç kere geldiler buraya, sürekli güvercinlerim çalınıyor. Çalıp kuşlarımı satıyorlar. Güvenlik kamerası taktırdım, kameraları çevirip yine çalıyorlar. Elleri ile koymuş gibi alıp alıp götürüyorlar. Biz bu kuşlara emek veriyoruz, besliyoruz, eğitiyoruz. Onlar hazır kuşları çalıp götürüyor" dedi.

Bir gün gelmedi kuşları çalındı

Yaşlı adam, her gün kuşlarını ziyaret ettiğini uğrayamadığı bir günde kuşların çalındığını ifade edip, "Ben kuşlarımla zaman geçiriyordum, benim eğlencemdi onlar. 15 yaşımdan bu yana güvercin beslerim ben. Kahve bilmem, gazino bilmem, meyhane bilmem. İşime giderim buraya gelirim. Boş zamanlarımda gelir yemlerini veririm onlarla ilgilenirim. Beni kötü arkadaşlardan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorlar. Her gün gelirdim bir gün gelmedim çalındılar. Sivas'ın en kıymetli kuşlarıydı bunlar" şeklinde konuştu.

"50 bin lira verseler vermezdim"

Kuşların kendisi için çok değerli olduğunu 50 bin TL bedelle bile satmayacağını belirten Helvacıoğlu ayrıca şunları söyledi: "50 bin lira verseler vermezdim onları. İster inanın ister inanmayın, vermezdim. Ama hatıra verebilirdim. Güvendiğim sevdiğim kişilere vermişimdir. Başka illere bile gönderdim, tek kuruş almadım." - SİVAS

Ne yaptıysa olmadı, güvercinlerine dadanan hırsızlarla baş edemiyor
Ne yaptıysa olmadı, güvercinlerine dadanan hırsızlarla baş edemiyor

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Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ne yaptıysa olmadı, güvercinlerine dadanan hırsızlarla baş edemiyor - Son Dakika


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