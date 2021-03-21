Ne yediğimizin farkında mıyız! - Son Dakika

Ne yediğimizin farkında mıyız!

21.03.2021 07:39
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'Tokluk' ve 'doygunluk' arasındaki farkın bilincinde olun. Tokluk mide hacmiyle ilgilidir.

'Tokluk' ve 'doygunluk' arasındaki farkın bilincinde olun. Tokluk mide hacmiyle ilgilidir. Doygunluksa yediklerimizden aldığımız haz, mutluluk veya diğer duyguları temsil eder.

Birçoğumuz çocukluğumuzda tabağımızdaki her lokmayı bitirmek zorunda olarak yetiştirildik. İhtiyaç kadar servis etmeyi öğrenin, yiyeceklerin kalanını ertesi öğün veya gün yiyebileceğinizi hatırlayın.

Doygunluk hissetmek için mümkün olduğu kadar yemek yerken başka bir aktivite yapmayın. Kitap okurken yalnızca kitap okumak, televizyon izlerken yalnızca izlemek, iş veya ders yaparken yalnızca ona odaklanmak... Yemek içinse en az 20 dakika ayırın.

Her gün bir öğünü daha yavaş, sessizlikte ve ağzınıza odaklanarak yiyin. Bir öğünün en azından ilk üç lokmasını yerken tüm ekranları kapatın. Önünüzdeki yiyeceğe iyice bir bakın, koklayın, yavaşça ağzınıza alın, tadının ve dokusunun farkına varın. Lokmalar arasında çatal ve bıçağı elinizden bırakın.

Daha küçük bir kase, tabak ve yemek kaşığı kullanın.

Büyük boy yerine daha küçük ürünleri tercih edin.

Sosyal medyanın yiyecek tercihlerinize olan etkisinin farkına varın. Gördüğünüz reklamlar, tarifler yiyecek tercihlerinizi etkiliyor.

Kalbimizi beslemezsek her an aç hissederiz. Kendinizi daha iyi hissetmek için yürümek, kitap okumak, meditasyon yapmak veya nefes egzersizleri yapmak, müzik aleti çalmak veya sanatla uğraşmak da seçenekler arasında.

Haftada bir gün kendinizi misafir gibi ağırlayın. Göz açlığınızı tatmin etmek için masanızı özenle hazırlayın.

Raysa Büyükbahar

Ne yediğimizin farkında mıyız!

Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ne yediğimizin farkında mıyız! - Son Dakika Magazin


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