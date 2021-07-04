Üye Girişi
- Ne zaman çocuk yapacaksın? - Sana ne! - Son Dakika

- Ne zaman çocuk yapacaksın? - Sana ne!

04.07.2021 07:31
- Ne zaman çocuk yapacaksın? - Sana ne!, System.String[]

Bir anda "Ne zaman evleneceksin", "Ev sizin mi? Değilse kirası ne kadar", "Neden boşandın", "Kaç para kazanıyorsun", "Kilo mu verdin sen" diye sorular gelir ya bazen...

Bir anda "Ne zaman evleneceksin", "Ev sizin mi? Değilse kirası ne kadar", "Neden boşandın", "Kaç para kazanıyorsun", "Kilo mu verdin sen" diye sorular gelir ya bazen... İçimizden 'Sana ne, seni neden bu kadar ilgilendiriyor' derken, yüzümüzde bir gülümsemeyle yüzeysel açıklamalarla geçiştirmeye çalışırız hani. İşte bu tip sorular sohbeti zulme çeviriyor, bu yüzden de 'hoşbeş zorbalığı' diye anılıyor... Yani merakını gidermek için kişinin rahatsız olabileceği, konuşmaktan imtina edeceği bazı konuları açıp bunların cevabını almak konusunda ısrarcı olmak...

Bunun temelinde sınırları bilmemenin ve empati eksikliğinin yattığını söylüyor klinik psikolog Seren Akıncı. Bir de kültürel faktörlerin etkili olduğunu... Çünkü geçmişte büyük evlerde, aile büyükleriyle oturulan yapılarda kimin ne zaman evleneceği, ne zaman çocuk yapacağı gibi kararlarda aile büyükleri de söz sahibi oluyordu, bunlar rahatça konuşuluyordu.

Açıkçası böyle durumlarda benim içimden, ciddi bir surat takınıp sorulan sorular kadar tuhaf cevaplar vermek geliyor. "Ne zaman çocuk yapacaksın" diye soran 70 yaşındaki teyzeye "Aaaa rica ederim, önce sizden bekliyoruz Hasibe Teyze, siz ne zaman yapacaksınız" diye sormak mesela. Hala iş bulamadığını bile bile iş durumunu soran arkadaşa "Kariyer değişikliğine gideceğim, profesyonel uykucu olmak var aklımda" diyebilmek... ya da bilmem kaçıncı tüp bebek denemende "Neden olmuyor" diyen komşuya "Biz çocuk istemiyoruz aslında, spor olsun diye deniyoruz" şeklinde cevap vermek...

Özellikle çocuk, sanki ciddi bir sorumluluk değilmiş gibi bir ısrar, kıyamet... "Ben çocuk yapmak istemiyorum" dediğinizde de "Pişman olursun, yap" telkinleri... Geçenlerde Michigan Üniversitesi'nin bir araştırması yayımlandı. 1000 kişiyle yaptıkları çalışma çocuksuz ailelerin, çocuklular kadar mutlu olduğunu gösteriyor ama gel, sen bunu Hasibe Teyze'ye anlat...

"ÖZELİNİZİ KORUYUN"

Hal böyle olunca kendim de birilerine soru sormaktan imtina eder oldum. Oysa "İnsan sosyal bir canlı ve ilgilenmeye, ilgilenilmeye ihtiyaç duyuyor. Bunu karşımızdakini rahatsız etmeden yapmak mümkün" diyen Seren Akıncı sohbet sırasında karşımızdakinin beden diline, kullandığı kelimelere dikkat etmemizi tavsiye ediyor: "Örneğin, sohbet ettiğiniz kişi 'Doktora gidiyorum' diyorsa 'Hayırdır, umarım her şey yolundadır' gibi yorum yaptığınızda konuyu detaylandırıyorsa sormaya devam edebilirsiniz ama bilgi vermekten kaçınıyorsa 'Geçmiş olsun' deyip bırakmak daha yerinde. Karşınızdaki kişiden vermek istediğinden fazlasını talep etmek, bu konuda ısrarcı olmak kişisel alanını ihlal etmek ve saygısızlıktır. Davet edilmediğiniz eve girmekten farkı yok bunun."

Buna maruz kaldığımızdaysa sohbeti devam ettirmek istemediğimizi ifade eden cümleler kullanabileceğimizi söylüyor: "Karşımızdaki kişiyle yakınlığımıza göre konuyu geçiştirebiliriz. 'Bu konuda daha karar vermedim/vermedik' gibi... Kendi sınırımızı ve özelimizi korumazsak sınır ihlalleriyle sürekli karşılaşacağımızı unutmamak lazım."

- Ne zaman çocuk yapacaksın? - Sana ne!

Ne zaman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin - Ne zaman çocuk yapacaksın? - Sana ne! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar 08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı 08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı 00:47 Paulinho, Galatasaray'a gelişini müjdeledi! Fatih Terim'in paylaşımlarına beğeni yağdırdı
Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 21:57 Yolda gördüğü biber kasasını almak isterken canından oldu 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 19:44 Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı

Son Dakika Haberleri
08:05 Kavgaya tutuşan genç kızları esnaf zorlukla ayırdı
08:05 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı
08:05 CHP lideri Kılıçdaroğlu, gece yarısı paylaşım yaptı: Beni tutuklamak istiyorlar
08:04 Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı
08:03 Babaanne, çocuklarının üzerinde sigara söndüren cani annenin yaptıklarını ortaya çıkardı
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı         
08:05
Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı Türkiye'ye getirilen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, adliye çıkışında ısrarlı soruları yanıtlamadı         
08:04
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok         
01:15
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük sevgilisi Durul Bazan için ailesini karşısına aldı         
00:02
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki         
20:58
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diletta Leotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2021 08:16:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - Ne zaman çocuk yapacaksın? - Sana ne! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement