"Ne zamandan beri bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmuştur"
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle örgüt arasında arabulucu olmak isteyenler var. Ne zamandan beri bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmuştur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 03:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizimle örgüt arasında arabulucu olmak isteyenler var. Ne zamandan beri bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmuştur" dedi.
(İHA)
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