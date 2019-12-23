Nebahat Çehre: Ajda'ya cennette de para lazım! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nebahat Çehre: Ajda'ya cennette de para lazım! - Son Dakika Magazin

Nebahat Çehre: Ajda'ya cennette de para lazım!

6 saat önce

Bu kişinin Nebahat Çehre olduğu iddia edildi ve sonrasında ilk kez 2. Sayfa'ya özel bir açıklama geldi.

Nebahat Çehre: Ajda'ya cennette de para lazım!, System.String[]

Bu kişinin Nebahat Çehre olduğu iddia edildi ve sonrasında ilk kez 2. Sayfa'ya özel bir açıklama geldi. İşte detaylar...


Nebahat Çehre, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:00 
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