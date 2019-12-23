Son Dakika › Magazin › Nebahat Çehre: Ajda'ya cennette de para lazım! - Son Dakika Magazin
Nebahat Çehre: Ajda'ya cennette de para lazım!
6 saat önce
Bu kişinin Nebahat Çehre olduğu iddia edildi ve sonrasında ilk kez 2. Sayfa'ya özel bir açıklama geldi.
Bu kişinin Nebahat Çehre olduğu iddia edildi ve sonrasında ilk kez 2. Sayfa'ya özel bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:00
Son Dakika Oyuncu Zeynep Koçak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı Hadise, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüledi Danilo Zanna, yarışmadaki dakikliğiyle dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya'nın her çekime geç kaldığını söyledi Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a "Geri zekalı" demesi tepki çekti