Nebati: Enflasyondaki artış geçici - Son Dakika
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Nebati: Enflasyondaki artış geçici

11.04.2022 19:10
Nebati: Enflasyondaki artış geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondaki artışın geçici olduğunu belirterek vatandaşlara sınırlı yansıması için adımlar atıldığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyondaki artışın geçici olduğunu belirterek vatandaşlara sınırlı yansıması için adımlar atıldığını ifade etti. Nebati, "Fahiş fiyat ve stokçuluğa izin vermiyoruz" dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, burada enflasyon ve kur korumalı mevduat hakkında açıklamalarda bulundu. "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz" diye konuşan Nebati, hükümetin hedefinin enflasyonu makul seviyelere düşürmek olduğunu belirtti.

Bakan, "Enflasyondaki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz" diye konuştu.

Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat 728 milyar TL oldu

Hükümeti dövizdeki yükselişe karşı hayata geçirdiği kur korumalı mevduat hakkında bilgiler veren Hazine ve Maliye Bakanı, "Döviz; üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat, 728 milyar TL olmuştur. Gıda ürünleri, temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mart ayında yıllık bazda yüzde 61,14, aylık bazda ise yüzde 5,46 arttı.

DHA,DW/BÖ,EC

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Kaynak: Deutsche Welle

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