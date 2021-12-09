Nebati: "Küresel ekonomi Kovid-19 salgını nedeniyle zor zamanlardan geçiyor" - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul çalışmalarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşma yaptı. (1)