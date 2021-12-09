Nebati: "Küresel ekonomi Kovid-19 salgını nedeniyle zor zamanlardan geçiyor" - Son Dakika

Nebati: "Küresel ekonomi Kovid-19 salgını nedeniyle zor zamanlardan geçiyor"
09.12.2021 21:27
TBMM Genel Kurulu Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçelerinin...
TBMM Genel Kurulu
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşülmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşması TBMM - Meclis Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Genel Kurul çalışmalarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuşma yaptı. (1)
Son Dakika 21:43 Meclis'te hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var 21:32 İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım