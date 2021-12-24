Üye Girişi
Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor - Son Dakika

Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor

24.12.2021 01:46
Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı üç gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosuyla sağladıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı üç gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosuyla sağladıklarını söyledi. Nebati yeni paketlerle piyasayı şaşırtacaklarını kaydetti.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV haber kanalının canlı yayınında "Türkiye Ekonomi Modeli" adını verilen yeni ekonomi politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Finansal istikrarı üç günde, Cumhurbaşkanımızın manifestosuyla sağladık" diyen, Nebati, sözlerini "Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Düne kadar 'Bu işin çözümü yüksek faizdir' diyenlere tokat gibi cevap oldu. Yüksek faiz aslında öğretilmiş bir yanlıştır" şeklinde sürdürdü. Döviz kurlarındaki gerilemeyi "güven ortamı ve itibarlı bir liderin söylemlerinin" sağladığını ifade eden Bakan Nebati, "Son üç günkü büyük dönüşümün gerek enflasyonda gerek diğer alanlarda da hızlı şekilde gerçekleştirileceğine inanıyoruz. (Türkiye Ekonomi Modeli) Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Model yüksek ihracata dayalı"

Modelin yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir model olduğunu söyleyen Nebati, "Bu modelde biz bir yüksek teknoloji üssü, büyük endüstri bölgeleriyle her türlü ihtiyacını yakın çevresine de sağlandığı bir üs olmak istiyoruz. 20 yıldır geliştirilen bir yapı var. Bu yapı, Türkiye'nin sanayide bir tık daha üstüne çıkabileceği altyapıyı hazırladı. İki; insanlar, girişimciler, bireyler bu yapının nasıl işlediğini gördü. Üçüncüsü, dünyaya çok ciddi bir açılma gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bakan Nebati, mali politikalar ve para politikaları arasında uyum ve ekonomi yönetiminde "yeknesaklık" olduğunu kaydetti.

Yeni paketler yolda

"Yüksek faiz politikası yok, sıcak para yerine doğrudan yatırım" diyen Nebati, gelecek dönemde proje bankacılığı ve teknolojik yatırımların ön plana çıkacağını da ifade etti.

Ayrıca yeni paketler açıklanacağı haberini de veren Nebati, "Bu tedbirler paketi bugün işleme girmeye başladı. Yeni tedbir paketleriyle piyasayı öylesine şaşırtacağız ki o son üç ayda Türkiye'deki psikolojiyi karamsarlığa dönüştürenlerin kaçacakları yer bulamayacakları bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 milyar dolara yakın satış gerçekleşti"

Şu anda bireyleri doğrudan ilgilendiren bir durum olmadığını, dövizin yükselişinden en çok etkilenenlerin Türkiye'de varlık sayısı 1000'i bulmayan büyükler olduğunu savunan Nebati, "O kuşkulu dönemi Pazartesi akşamından itibaren bitirdik. O gece sabaha kadar dövizle ilgili internet sitelerinin bir kısmının çöktüğünü gördük. Bir gecede 1 milyar dolara yakın satış gerçekleşti" dedi. Nebati "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı" ifadelerini kullandı.

Nebati, sözlerini "Döviz borcu olmayanların dövizden etkilenmesi enflasyon aşamasıdır. Enflasyondan en çok etkilenecek olan sabit gelirliler. O akşamdan itibaren aslında modelimizin kabul edildiği, bu modelin başarıya ulaşacağı, köpüğün gitmeye başladığı bir yere doğru gidiyor" şeklinde sürdürdü.

DW/SSB, HS

(c)

Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Amelia Hamlin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Güncel Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23
Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili Benzin ve motorine gelen büyük indirim pompayı değiştirmedi! Vatandaş tepkili         
18:18
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! FETÖ, PKK, DEAŞ mensubu çok sayıda teröristin malvarlığı donduruldu
00:23 Dev takas gerçekleşiyor! Vedat Muriqi'in İstanbul'a gelmesinin nedeni ortaya çıktı
00:16 Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın CHP'li belediyeleri eleştirmesine cevap: Kıskanıyorlar
23:43 Afganistan'da kendisinden kaçan eşini Türkiye'de katleden sanık müebbet hapse çarptırıldı
23:37 Ahmet Nur Çebi canlı yayında sinyali verdi! İşte Kara Kartal'ın Önder Karaveli kararı
23:00 Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammı hakkında mesaj: Memnun edecek bir çalışma olacak
22:58 Ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
22:40 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı
22:29 Resmi yazı gönderildi! Sarı-kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in bonservisini alıyor
22:23 Son ankette sürpriz sonuçlar! İYİ Parti, oy oranıyla ittifaklardaki dengeleri değiştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 02:06:21. #1.11#
SON DAKİKA: Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement