Nebati: Yeni tedbir paketleri geliyor - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, finansal istikrarı üç gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestosuyla sağladıklarını söyledi. Nebati yeni paketlerle piyasayı şaşırtacaklarını kaydetti.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV haber kanalının canlı yayınında "Türkiye Ekonomi Modeli" adını verilen yeni ekonomi politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Finansal istikrarı üç günde, Cumhurbaşkanımızın manifestosuyla sağladık" diyen, Nebati, sözlerini "Üç günde kendi imkanlarımızla dövizde bu noktaya geldik. Düne kadar 'Bu işin çözümü yüksek faizdir' diyenlere tokat gibi cevap oldu. Yüksek faiz aslında öğretilmiş bir yanlıştır" şeklinde sürdürdü. Döviz kurlarındaki gerilemeyi "güven ortamı ve itibarlı bir liderin söylemlerinin" sağladığını ifade eden Bakan Nebati, "Son üç günkü büyük dönüşümün gerek enflasyonda gerek diğer alanlarda da hızlı şekilde gerçekleştirileceğine inanıyoruz. (Türkiye Ekonomi Modeli) Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Model yüksek ihracata dayalı"

Modelin yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah seviyesinin toplumun tamamına yansıtıldığı bir model olduğunu söyleyen Nebati, "Bu modelde biz bir yüksek teknoloji üssü, büyük endüstri bölgeleriyle her türlü ihtiyacını yakın çevresine de sağlandığı bir üs olmak istiyoruz. 20 yıldır geliştirilen bir yapı var. Bu yapı, Türkiye'nin sanayide bir tık daha üstüne çıkabileceği altyapıyı hazırladı. İki; insanlar, girişimciler, bireyler bu yapının nasıl işlediğini gördü. Üçüncüsü, dünyaya çok ciddi bir açılma gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bakan Nebati, mali politikalar ve para politikaları arasında uyum ve ekonomi yönetiminde "yeknesaklık" olduğunu kaydetti.

Yeni paketler yolda

"Yüksek faiz politikası yok, sıcak para yerine doğrudan yatırım" diyen Nebati, gelecek dönemde proje bankacılığı ve teknolojik yatırımların ön plana çıkacağını da ifade etti.

Ayrıca yeni paketler açıklanacağı haberini de veren Nebati, "Bu tedbirler paketi bugün işleme girmeye başladı. Yeni tedbir paketleriyle piyasayı öylesine şaşırtacağız ki o son üç ayda Türkiye'deki psikolojiyi karamsarlığa dönüştürenlerin kaçacakları yer bulamayacakları bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 milyar dolara yakın satış gerçekleşti"

Şu anda bireyleri doğrudan ilgilendiren bir durum olmadığını, dövizin yükselişinden en çok etkilenenlerin Türkiye'de varlık sayısı 1000'i bulmayan büyükler olduğunu savunan Nebati, "O kuşkulu dönemi Pazartesi akşamından itibaren bitirdik. O gece sabaha kadar dövizle ilgili internet sitelerinin bir kısmının çöktüğünü gördük. Bir gecede 1 milyar dolara yakın satış gerçekleşti" dedi. Nebati "Kur korumalı TL mevduatına geçiş sabah itibarıyla 10 milyar liraydı" ifadelerini kullandı.

Nebati, sözlerini "Döviz borcu olmayanların dövizden etkilenmesi enflasyon aşamasıdır. Enflasyondan en çok etkilenecek olan sabit gelirliler. O akşamdan itibaren aslında modelimizin kabul edildiği, bu modelin başarıya ulaşacağı, köpüğün gitmeye başladığı bir yere doğru gidiyor" şeklinde sürdürdü.

DW/SSB, HS

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