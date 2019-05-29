"Nebe-Nas Bilgi Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

Ensar Vakfı tarafından İstanbul
genelinde gerçekleştirilen "Nebe-Nas Kuran-ı Kerim'i Anlamaya Doğru Bilgi Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buldu. Genç
Ensar organizasyonunda, Üsküdar
Belediye Bağlarbaşı
Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Kuran'ı Kerim okundu, vakfın tanıtım filmi gösterildi.
Programda konuşan Ensar Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu, yarışmayı, gençlere Hazreti Allah'ı daha çok sevdirmek, Kuran'ı Kerim'i anlamalarını ve Hazreti Peygamberi daha fazla tanımalarını sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.
Kuran'ı okumanın ve anlamanın yaşı olmadığını, 7'den 70'e Kuran'ı Kerim'i okumanın ve anlamaya çalışmanın farz olduğunu aktaran Dilberoğlu, "Ölümden sonra hayata inananlar bu dünyada yaptıklarımız ve yaşadıklarımızla ilgili bir sınava gireceğiz. Esas sınavın da bu olduğunu düşünüyoruz. Allah hepimize Kuran'ı Kerim'i en güzel şekilde okumayı, anlamayı, o sınavdan geçebilmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Gençler ile Kuran-ı Kerim arasındaki bağı kuvvetlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, İstanbul'un 22 ilçesinden 55 bin 428 öğrenci katıldı.
Nebe ve Nas sureleri arasındaki 41 sureyi kapsayan yarışma boyunca gençler, surelerdeki bilgilerden istifade ederek, Kuran-ı Kerim'de geçen 44 kavrama hakim oldular.
Bu arada, yarışmada kapsamında, 60 bin öğrenciye de "Nebe-Nas: Kuran-ı Kerim'i Anlamaya Doğru" kitabı hediye edildi.