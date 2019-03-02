Son Dakika Haberleri: Nebi Koca Güven Tazeledi

Nebi Koca Güven Tazeledi

1 saat önce

Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanlığı seçimini mevcut başkan Nebi Koca 386 oyun 245'nin alarak yeniden başkan seçildi.

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Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanlığı seçimini mevcut başkan Nebi Koca 386 oyun 245'nin alarak yeniden başkan seçildi.

Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleşen olağan kongrede Nebi Koca 245 oy alırken, diğer aday Osman Kereçi ise 141 oy aldı. Nebi Koca tekrar Gaziantep Arıcılar Birliği Başkanı oldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:02 Kaynak: İHA

Gaziantep, Güncel
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