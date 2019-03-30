Nebi'nin Ayak İzleri" Konferansı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Peygambersiz bir kitap, ibadetsiz bir din, tek dünya dinini kurmaya çalışıyorlar.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Peygambersiz bir kitap, ibadetsiz bir din, tek dünya dinini kurmaya çalışıyorlar. Bunun önündeki en büyük engel Hz. Muhammed'tir." dedi.



Hatipoğlu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Nebi'nin Ayak İzleri" adlı konferansta öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.



Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisinin ardından konuşan Hatipoğlu, herkesin Hz. Muhammed'i tanıyıp örnek alması gerektiğini söyledi.



Hz. Muhammed'in hayatından kesitler anlatan Hatipoğlu, Kur'aniye Hareketi'nin Mısır'da ortaya çıktığını ve bu projeyi hayata geçirenlerin tek amaçlarının tek bir din oluşturmak olduğunu vurguladı.



Hatipoğlu, "Hiçbir Müslüman Kur'an'dan ve Kur'ancılıktan rahatsız olamaz. Kur'an başımızın tacıdır. Bakın bu akımın altında Hz. Muhammed'i, Peygamberin sünnetini, hadislerini yok sayma faaliyeti var. Peygambersiz bir din, İbrahim'i bir din projesi dinler arası diyaloğun temeli budur. Yani Hz. İsa yok, Hz. Muhammed yok, Hz İbrahim de yok, Hz. İbrahim'in kitabı var. O kitabın adı da El Furkan. Şu anda Amerika da sağda solda satılıyor. Peygambersiz bir kitap, ibadetsiz bir din, tek dünya dinini kurmaya çalışıyorlar. Bunun önündeki en büyük engel Hz. Muhammed'tir. Peygamberi yok sayarak Kur'an ile oynamaya çalışıyorlar." diye konuştu.



Bu kesimlerin Kur'an'ın içeriği ile oynadığını ve bu şekilde insanların içini boşaltıp dinden soğutmaya çalıştıklarını anlatan Hatipoğlu, katılımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Ehli sünnet ve cemaatin Kur'an-a ve sahih hadislere bağlı kalarak mezheplere ve tasavvufa saygılı olduğuna işaret eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:



"Kuran-ı Kerim'i kendi kafalarına göre ben böyle anlıyorum deyip yorumluyorlar. Bir müddet sonra Kur'an'da 5 vakit namaz yok ki diyecekler. Hakikaten isim isim 5 vakit namaz yok. Kur'an da namaz rekatları yok ki korku namazı hariç. Böylece insanların içini boşaltacaklar. Bunların önündeki en büyük engel sahih hadislerdir. Niçin öyle? Çünkü sahih hadisler Hz. Peygamberin Kur'an'ı uygulayıp yaşatmasıdır. Peygamber devreden çıkınca Kur'an ile oynayamaya başlayacaklardı. Nitekim oynamaya başladılar da. Birilerinin Kur'an'da 'şu ayetleri atmamız gerekiyor' demeye başladığını duyuyorsunuz. Bu konuda bizim duruşumuzun adı ehli sünnet ve'l cemaat. Ehli sünnet ve'l cemaat Kur'an'a ve sahih hadislere bağlı kalmaktır, mezheplere ve tasavvufa saygıdır. Allah bizi bu noktadan ayırmasın, bu son derece hassas bir noktaydı."



Program sonrası katılımcılar Hatipoğlu'na sevgi gösterisinde bulunarak fotoğraf çektirdi.



Programa, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Cihan Demir, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci ile vatandaş katıldı.

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