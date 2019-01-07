Nebil Özgentürk "Engelsiz Müzik Atölyesi"Ne Konuk Oldu

Gazeteci yazar, program ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını ziyaret etti.

Gazeteci yazar, program ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını ziyaret etti.



Özgentürk, özel öğrencilerin "Engelsiz Müzik Atölyesine" konuk oldu, öğrencilerle ritm yapıp şarkı söyledi. Vakıf binasını ve atölyelerini gezen Özgentürk, verilen hizmetler, atölye çalışmaları ve düzenlenen etkinlikler konusunda yetkililerden bilgiler aldı.



Çocukların atölye çalışmalarından, rehabilitasyon ve özel eğitim hizmetlerinden çok etkilendiğini ifade eden Özgentürk, engelli öğrencilerin ürettiği mozaik ve seramik çalışmalarını da inceledi.



Özgentürk'e, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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