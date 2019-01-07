Son Dakika Haberleri: Nebil Özgentürk "Engelsiz Müzik Atölyesi"Ne Konuk Oldu

Nebil Özgentürk "Engelsiz Müzik Atölyesi"Ne Konuk Oldu

10 dakika önce

Gazeteci yazar, program ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını ziyaret etti.

Nebil Özgentürk
Gazeteci yazar, program ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfını ziyaret etti.

Özgentürk, özel öğrencilerin "Engelsiz Müzik Atölyesine" konuk oldu, öğrencilerle ritm yapıp şarkı söyledi. Vakıf binasını ve atölyelerini gezen Özgentürk, verilen hizmetler, atölye çalışmaları ve düzenlenen etkinlikler konusunda yetkililerden bilgiler aldı.

Çocukların atölye çalışmalarından, rehabilitasyon ve özel eğitim hizmetlerinden çok etkilendiğini ifade eden Özgentürk, engelli öğrencilerin ürettiği mozaik ve seramik çalışmalarını da inceledi.

Özgentürk'e, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Başkanı İbrahim Akkaya ile yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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