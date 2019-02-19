Son Dakika Haberleri: Nebil Özgentürk Söyleşisine Yoğun İlgi

Nebil Özgentürk Söyleşisine Yoğun İlgi

1 saat önce

Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen Nebil Özgentürk ile "Hayat, Memleket, Sanat" konulu söyleşi ve imza günü yoğun katılımla gerçekleşti.

Nebil Özgentürk Söyleşisine Yoğun İlgi, System.String[]
Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen Nebil Özgentürk ile "Hayat, Memleket, Sanat" konulu söyleşi ve imza günü yoğun katılımla gerçekleşti.

Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru'nun yanı sıra çok sayıda Eskişehirli katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yaptı. Konuşmasında Odunpazarı Kent Konseyi'nin çalışmalarını anlatan Kumru, Odunpazarı Kent Konseyi'nin Odunpazarı Belediyesi'nden bağımsız çalışmalar yaptığını söyledi. Kumru'dan sonra söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Demokratik bir ortamı sağlamak bizim görevimiz. Kent Konseyi ve diğer demokratik kitle örgütleri bizim başımızın tacı, ama tartışarak doğruyu bulmak şartıyla. Bu konuda da Eskişehir oldukça önemli bir noktada. Bunu sürdürmek istiyoruz, o konudaki desteklerinize de şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

Nebil Özgentürk, söyleşisinin ardından kitaplarını imzaladı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:21 Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Kent Konseyi, Odunpazarı, Nebil Özgentürk, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dehşete Düşüren Olay! Gözü Dönmüş Zanlı, Ağabeyinin Gelinini Öldürüp Kaçtı Şarkıcı Hatice, Derin Yırtmaçlı Elbise ve Topuklu Ayakkabıyla Ata Bindi

Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 17:15:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nebil Özgentürk Söyleşisine Yoğun İlgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]