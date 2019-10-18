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Nebioğlu İlkokulundan Mehmetçiğe mektup

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmak için ordunun başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğe manevi olarak destek olmak için Nebioğlu İlkokulu'nda mektup yarışması düzenlendi.

Nebioğlu İlkokulundan Mehmetçiğe mektup, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Suriye'de güvenli bir bölge oluşturmak için ordunun başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda kahraman Mehmetçiğe manevi olarak destek olmak için Nebioğlu İlkokulu'nda mektup yarışması düzenlendi.


Dereceye giren 10 öğrenci ile birlikte Perşembe Jandarma Karakolunu ziyaret ederek, anasınıfı öğrencilerinin yapmış olduğu Türk Bayrağını ve tüm öğrencilerin yazmış oldukları mektuplar Perşembe Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Fikret Uslu ve beraberindeki askerlere teslim edildi. Son derece güzel geçen etkinlikte dereceye giren öğrencilerin okuduğu mektuplar duygusal anlara neden oldu.


Çaycuma İlçe Jandarma Komutanı Vekili Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Ali Kadan'ın da bu güzel etkinliği haber alarak öğrencileri kutlamak için karakola gelmesi öğrencileri ayrıca gururlandırdı. Komutanlar teslim aldıkları mektupları Suriye sınırında Barış Pınarı Hareketında ki Mehmetçiğe ulaştıracaklarını ve bu güzel duygu dolu onurlu davranışlarından dolayı öğrencileri kutladılar. Ayrıca öğrencilere üzerinde "Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimize selam olsun" yazılı pasta ikram ederek çeşitli hediyeler verildi. - ZONGULDAK

Barış Pınarı Harekatı, Zonguldak, Nebioğlu, Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:55 Kaynak: İHA
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