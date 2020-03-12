Nebiyan'da "doğa festivali" hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nebiyan'da 'doğa festivali' hazırlığı - Son Dakika

Nebiyan'da "doğa festivali" hazırlığı

6 saat önce

Samsun'un 19 mayıs ilçesinde bulunan ve geçen yıl ilki düzenlenen Nebiyan Doğa Festivali'nin ikincisi için hazırlık çalışmaları başladı.

Nebiyan'da

Samsun'un 19 mayıs ilçesinde bulunan ve geçen yıl ilki düzenlenen Nebiyan Doğa Festivali'nin ikincisi için hazırlık çalışmaları başladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun öncülüğünde toplanan festival yönetim ekibi, 2020 yılında düzenlenecek Nebiyan Doğa Festivali'nin tarihi, gerçekleştirilecek yarışmalar ve renkli etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulundu.


Başkan Topaloğlu, "19 Mayıs ilçesine 25 kilometre uzaklıkta ve bin 200 metre rakımda bulunan Nebiyan Dağı'nda ikinci kez doğa festivali düzenlemek için çalışma içindeyiz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ve yoğun katılımın sağlandığı Nebiyan Doğa Festivalimizin inşallah bu yıl 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde ikincisini düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl ilk olması münasebetiyle eksikliklerimiz oldu. Bu eksikliklerimizi bir an önce giderip, güzel bir festival düzenlemek için yönetim ekibimizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz." dedi.

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu ABD'li senatör Lindsey Graham, koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi

Son Dakika Haberleri
04:10 Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması
04:08 AYM Başkanvekili seçimi kararı Resmi Gazete'de
04:06 AYM Başkanvekili seçimi kararı Resmi Gazete'de
04:06 Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması
04:01 Adana'da 500 polis ile narkotik uygulaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 04:17:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nebiyan'da "doğa festivali" hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]