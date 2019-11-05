Nebiyan Dağı'nda sonbahar güzellikleri

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve " Karadeniz'in terası" olarak nitelendirilen Nebiyan Dağı'nı sonbaharda ziyaret edenler, görsel şölenle karşılaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca doğa turizm alanı ilan edilen Nebiyan Dağı; ormanları, yaylası ve suyu ile her mevsim ayrı bir doğal güzelliği bünyesinde barındırıyor.

Doğaseverlerin, sanatçıların ve adrenalin tutkunlarının önemli uğrak yerlerinin başında gelen Nebiyan Dağı, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nın 1224 metre rakımı bulunduğunu, 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edilmesinin ardından bölgenin ilgi çekmeye başladığını söyledi.

Nebiyan Dağı ve ormanın bulunduğu alana şehir merkezinden kolaylıkla ulaşılabildiğini dile getiren Topaloğlu, Nebiyan Yaylası olarak da anılan alanda, muhteşem manzaranın seyredilmesinin yanı sıra tırmanma, yayla turizmi, dağcılık, yamaç paraşütü, yürüyüş parkuru, fotosafari gibi sportif aktiviteler için alanlar yer aldığını anlattı.

Topaloğlu, Nebiyan Dağı'ndaki orman ve şelalenin her mevsim bünyesinde farklı güzellikleri barındırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nebiyan Dağı ve ormanını ziyaret etmek için gelenler, konaklamak için kamp ya da çadır kurabilir. Bölge, adeta cennetten düşen bir doğa harikasıdır. Karadeniz'in seyir terası niteliğindedir. Başlı başına bir oksijen deposu olan Nebiyan Dağı ve ormanının doğaseverlerin uğrak yeri olması bizi mutlu ediyor. Ülkemiz açısından da önemli yere sahip olan kayın ormanları, ilkbaharda sarıya çalan açık yeşil rengiyle, sonbaharda ise nefes kesen kızılıyla ziyaretçileri karşılıyor. Bu nedenle müzisyenler, adrenalin tutkunları, fotosafari meraklıları için güzellikler sunuyor."