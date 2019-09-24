Son Dakika Haberleri: Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

19 Mayıs Belediyesi öncülüğünde 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Nebiyan Doğa Festivali için çalışmalar sürüyor.

Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları sürüyor, System.String[]

19 Mayıs Belediyesi öncülüğünde 15-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Nebiyan Doğa Festivali için çalışmalar sürüyor.


Festival Komitesinde bulunanlarla bir araya gelen 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Festival kapsamındaki yarışmalardan "Tahtarally" yarışması için örnek olarak hazırlanan tahta arabayı test eden Topaloğlu, "Çocukluğumuzun eğlencesi tahta araba için arkadaşlarımız böyle bir yarışma yapalım istedi, çok da güzel oldu. Epey talep var. Komite üyeleri Turgut Koçbıyık, Levent Büyükişler ve Fatih Koçbıyık'a teşekkür ediyorum. Örnek aracı yarışma gününe kadar belediyemizde sergileyeceğiz." dedi.

Festival gerçekleştirmeyi düşündükten sonra Türkiye'nin çeşitli illerinde bisiklet, motokros, ATV, paraşüt, woswos, foto safari gibi yarışmalara katılmış ilçenin evlatlarını bir araya getirdiklerini anlatan Topaloğlu, "Arkadaşlarımız bizlerden daha çok çalışarak bu işe sarıldı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Alnımızın akıyla bu organizasyon çıkacağız inşallah." diye konuştu.

Kasım ayında Nebiyan Dağı'nın ve 19 Mayıs ilçesinin güzelliklerini sergilemek istediklerini vurgulayan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Festivalimiz kapsamında ödüllü foto safari, tahtarally, Nebiyan fasulyesi tatma, buzağı güzellik, dağ bisikleti yarışmalarının yanı sıra, motokros, ATV, paraşüt, woswos, opera ve bale, off road gösterileri, zipline deneyimi ve Nebiyan Dağı'nın eteklerinde kuracağımız salıncak ile tüm bölgeyi izlemenin keyfini yaşayacaksınız. Herkesi bekliyoruz."

Osman Topaloğlu, 19 Mayıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi
Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nebiyan Doğa Festivali hazırlıkları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]