Nebiyan kestanesi üreticisinin yüzünü güldürüyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan bin 224 metre yüksekliğindeki Nebiyan Dağı bölgesinde yetiştirilen ve coğrafi işaretle tescillenen Nebiyan kestanesinin hasadı başladı.

Nebiyan Havzası'nda doğal olarak yetişmesinden dolayı "Nebiyan kestanesi" olarak adlandırılan ve önceki yıllarda bitkisel özellikleri belirlenerek tescillenen kestanenin hasadının bu yıl yüz güldürmesi bekleniyor.

Nebiyan bölgesinde bulunan Fındıklı Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Çiftli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nebiyan kestanesinin kendine has özelikleri bulunduğunu, bu nedenle özel olduğunu söyledi.

Nebiyan kestanesinin Karadeniz Bölgesi'ndeki diğerlerinden farkının kendine özgü kalitesi ve lezzeti olduğunu belirten Çiftli, "Nebiyan Havzası ekolojik özellikleri kestane üretimi için çok uygun. Birçok özelliği bünyesinde barındıran Nebiyan kestanesinin aroması ve lezzeti çok farklı. Bölgemiz için alternatif ve iyi bir ekonomik getirisi olan kestane üretimi aynı zamanda arıcılığın gelişmesine de katkı sağlıyor." diye konuştu.

Kestanenin çiçeklenme döneminde arıların çiçek özleri için burada olmasının ve kestane balı yapmasının arıcılığın gelişmesine de katkı sağladığına işaret eden Çiftli, "Bu yıl sadece bizim mahallemizde 15 ton, bölgenin tamamında ise 50 tonunun üzerinde kestane hasadı yapılacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl Nebiyan kestanesinin kilosu 15 ile 20 liradan satılıyor. Verimi yüksek olan kestanemiz üreticinin yüzünü güldürecek." ifadesinde bulundu.

Son yıllarda yeni kestane fidanları dikilen ve 5 yıl içinde üretimin üç katına çıkması hedeflenen bölgede 50 senedir kestane yetiştiren Hasan Yılmaz, bu yıl kestanenin bol olduğunu belirterek, ürünün toplanmasının zorluğuna dikkati çekti.

Bölgede kestane yetiştiriciliğinin her yıl arttığına değinen Yılmaz, "Ben çocukluğumdan beri kestane toplarım. Bizim için hep ek kazanç olmuştur. Hatta bazen çok çok iyi getirisi olmuştur. Bu yıl 200 kestane fidanı diktik. Biz kestaneyi çok bereketli bir meyve olarak görürüz." diye konuştu.

Nebiyan kestanesi

Nebiyan kestanesi ilçenin Cerekli, Fındıklı, Yeşilyurt, Kösedik, Aydınpınar, Ormancık, Kuşkayası, Çiftlik, Düzköy ve ilçe sınırlarına komşu Elmaçukuru, Yeşiltepe, Aslandamı, Kabadüz, Erikli ve Kayagüneyi köylerinde doğal olarak yetişiyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce türün ekotiplerini, bitkisel özelliklerini belirlemek amacıyla yöredeki farklı köylerde bulunan ağaçlardan örnekleme çalışmaları yapılarak 19 Mayıs Kaymakamlığı ile sürdürülen çalışma kapsamında 2004 yılında Türk Patent Enstitüsüne coğrafi işaret için yapılan başvurunun ardından Nebiyan kestanesi tescil edildi.