Son Dakika Haberleri: Nebiye nineden Kızılay'a ev bağışı
Son Dakika Güncel Nebiye nineden Kızılay'a ev bağışı - Son Dakika

Nebiye nineden Kızılay'a ev bağışı

6 saat önce

KARABÜK'te yaşayan Nebiye Güngör (80), kiraya verdiği, Kayabaşı Mahallesi'ndeki evini Türk Kızılayı'na bağışladı.

Nebiye nineden Kızılay'a ev bağışı, System.String[]

KARABÜK'te yaşayan Nebiye Güngör (80), kiraya verdiği, Kayabaşı Mahallesi'ndeki evini Türk Kızılayı'na bağışladı.

Nebiye Güngör, 1,5 yıl önce emekli olan eşi Mustafa Güngör'ü kaybetmesinin ardından Barbaros Caddesi'ndeki kiralık evini Türk Kızılayı'na bağışlamaya karar verdi. Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'e evinin tapusunu veren Güngör, "Kızılay'ımız her yere yetişiyor. İlk onlar koşuyor. Yurt içi, yurt dışı demiyorlar; her yerdeler maşallah. Bu yüzden kirada olan dairemi Kızılay'a bağışladım. Ben Kızılay'ı çok seviyorum" dedi.

Kızılay Şube Başkanı Büyükgenç ise "Bugün çok mutlu olduğumuz bir gün. Nebiye teyzemiz Türk Kızılayı'nın çalışmalarını yakından takip ediyor. Yaptığımız çalışmaları yakından biliyor. Eşi rahmetli Mustafa amcamızdan kalan dairesini Kızılay'ımıza bağışlayarak bizleri duygulandırdı. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul eylesin. Türk Kızılayı büyük bir aile. Nebiye teyzemiz de bu ailenin mensubu. Bizler her zaman mazlumun yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hiperaktif gencin et takılan kancada akrobasi denemesi kötü bitti
Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi: Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nebiye nineden Kızılay'a ev bağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]