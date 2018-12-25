Son Dakika Haberleri: Nebula Filmi

Nebula Filmi

1 saat önce

Nebula filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nebula filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Hay, yedi yaşındayken ölü bir at bulur. Bu büyüleyici keşifle ilgili gözlemleri ve yetişkinlerin artık sadece iskeletten ibaret olan ölü bedenden kurtulma çabaları onda derin bir iz bırakmıştır. Hay yirmili yaşlarına geldiğinde kurban bayramında koyun keserken yanlışlıkla elini keser. Çocukluk anıları su yüzüne çıkar. Hay kendi ile koyun arasındaki bağın farkına varınca, köyde ve kendi etrafında olup biten olayların da bir şekilde bağlantılı olduğunu hisseder. Ölümün ve yaşamın birlikte var olduğunu deneyimleyeceği kaçınılmaz bir yolculuğa çıkar.


Yönetmen: Tarık Aktaş
Senaryo: Tarık Aktaş
Oyuncular: Barış Mert Bilgi, Ali Yavuz Ilıman, Ömer Bora, Serkan Aydın, Dilara Topuklular, Hasan Türker, Serkan Özsalgıncı, Mümin Süren
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Nebula
Yapımcı Firma: Hay Film
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Kurmaca Film
Vizyon Tarihi: 28.12.2018

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:54 Kaynak: InterSinema.com

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