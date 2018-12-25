Nebula Filmi
1 saat önce
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Hay, yedi yaşındayken ölü bir at bulur. Bu büyüleyici keşifle ilgili gözlemleri ve yetişkinlerin artık sadece iskeletten ibaret olan ölü bedenden kurtulma çabaları onda derin bir iz bırakmıştır. Hay yirmili yaşlarına geldiğinde kurban bayramında koyun keserken yanlışlıkla elini keser. Çocukluk
anıları su yüzüne çıkar. Hay kendi ile koyun arasındaki bağın farkına varınca, köyde ve kendi etrafında olup biten olayların da bir şekilde bağlantılı olduğunu hisseder. Ölümün ve yaşamın birlikte var olduğunu deneyimleyeceği kaçınılmaz bir yolculuğa çıkar. Yönetmen:
Tarık AktaşSenaryo:
Tarık AktaşOyuncular:
Barış Mert Bilgi, Ali Yavuz
Ilıman, Ömer Bora
, Serkan Aydın
, Dilara Topuklular, Hasan Türker, Serkan Özsalgıncı, Mümin SürenFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
NebulaYapımcı Firma:
Hay FilmYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
Kurmaca FilmVizyon Tarihi:
28.12.2018Nebula Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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