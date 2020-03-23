NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye çağrı! Ferdi Kadıoğlu... - Son Dakika
Son Dakika Spor NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye çağrı! Ferdi Kadıoğlu... - Son Dakika Spor

NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye çağrı! Ferdi Kadıoğlu...

7 saat önce

Fenerbahçe, 2018'in temmuz ayında Ferdi Kadıoğlu'nu 1.4 milyon euro karşılığında Hollanda'nın NEC takımından kadrosuna katmıştı.

NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye çağrı! Ferdi Kadıoğlu..., System.String[]

Fenerbahçe, 2018'in temmuz ayında Ferdi Kadıoğlu'nu 1.4 milyon euro karşılığında Hollanda'nın NEC takımından kadrosuna katmıştı.


Daha önce bonservis bedelinin tamamının ödenmediği konusunda açıklamalar yapan NEC kulübünde sportif direktör Wilco van Schaik, bu kez de de Gelderlander gazetesine konuştu.


Schaik, kulübün finansal durumu adına büyük önem taşıyan 750.000 euroluk kısmın Fenerbahçe tarafından halen kendilerine ödenmediğini belirtti ve bunun ekonomik anlamda kendileri için bir kriz yarattığını söyledi.


Daha önceki dönemde de aynı gazeteye açıklamalarda bulunan van Schaik, "Bonservis bedelinin büyük bir kısmının ödenmemesi takımımızı mali olarak zor bir duruma sürüklemiştir" ifadelerini kullanmıştı.


Hollandalı futbol adamı, alamadıkları ödeme nedeniyle yaşadıkları krize şimdi de corona virüsü etkisinin eklendiğini belirtti.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Hollanda, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:04 

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