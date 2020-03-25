NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu isyanı!

NEC Nijmegen Yöneticisi Wilco van Schaik, Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetimine sitem etti.



Geçtiğimiz sezonun başında Ferdi Kadıoğlu'nu sattıklarını hatırlatan Van Schaik, "Fenerbahçe'den hala ödeme alamadık. Finansal zorluklar yaşıyoruz. Seçeneklerimizin ne olduğuna bakacağız. Virüs nedeniyle her şey durdu. Kulübü ayakta tutmak için Ferdi'nin parasını almamız gerek" dedi. (Fanatik)



