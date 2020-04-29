NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk" - Son Dakika
Son Dakika Spor NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! '11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk' - Son Dakika Spor

NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması! "11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk"

1 saat önce

NEC Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde kalan parayı da ödediğini belirtti.

NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması!

NEC Nijmegen CEO'su Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde kalan parayı da ödediğini belirtti.

Hollanda basınına konuşan Wilco van Schaik, "Fenerbahçe, Ferdi transferinde kalan son 700 bin euroyu ödedi. Çok uzun bir süreç oldu, 11 aydır Fenerbahçe'yi bekliyorduk. Parayı ödemelerinin ardından kulüp olarak rahatladık." sözlerini kullandı.

"ÇOK ZOR DURUMDAYDIK"

Sözlerini devam ettiren van Schaik, "O anda finans müdürümüz ile konuşuyorduk ve bir anda ekrana bak diye bana seslendi. Fenerbahçe'den gelen para kulübü rahatlattı. Çok zor durumdaydık." dedi.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Nijmegen, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 02:09 

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