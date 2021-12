Necati Ateş: "Bunları söyleme hakkına sahip değilsin!" - Son Dakika

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, maçın hakemi Zorbay Küçük ile yaşanan olaylar ilgili olarak, "'Senin oyuncun bana yalancı diyor'. Hangi had ile bunu söyleyebiliyorsun. Değil Galatasaray futbolcusuna, Türk futbolunda hiçbir futbolcuya böyle kelimeyi hakem kullanamaz. Varsa sıkıntın kartını gösterirsin. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin" dedi. Ateş, Küçük için TFF'ye şikayette bulunacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, "Genç oyuncularımızla yola devam edip, onları kazanmak için her şeyi yapacağız. Oyun gücü bizi mutlu ediyor. En çok şut atan, en çok gol pozisyona giren takımız. Maalesef içeriye atamıyoruz. Galibiyetler gelecek. Biz bir seri yakalayacağız. Oynadığımız oyun bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Maçın hakemi Zorbay Küçük ile yaşanan olaylarını anlatan Ateş, "Bir hakemin gücü ya da silahı kartları. Oyuncularımızdan biri yanlış bir şey yaparsa kartını çıkarır gösterirsin. Daha farklı yaparsa kırmızı kart gösterirsin. Bir hakem; adı Zorbay Küçük. Kendisi benim yüzüme, oyuncuma zaten televizyonda da görünüyor. 'Go (Git) lan', herkesin yanından itebilmek için 'lan' kelimesini kullanıyor. Oyuncumun bunu bana söylediğinde, biz oyuncumuza teyit ettiriyoruz. Duydunuz mu kulaklarınızla diyoruz, 4-5 tane oyuncum 'evet' diyor. Ben bunu hakeme söylediğimde, 'Senin oyuncun bana yalancı diyor'. Hangi had ile bunu söyleyebiliyorsun. Değil Galatasaray futbolcusuna, Türk futbolunda hiçbir futbolcuya böyle kelimeyi hakem kullanamaz. Varsa sıkıntın kartını gösterirsin. Bunları söyleme hakkına sahip değilsin. Biz hesabını kendi içimde veririz. Biz bunu hakeme veya Türkiye Futbol Federasyon'a hesap vermek zorunda değiliz. Kimseye bunun hesabını sormuyoruz. O kadar çok canımız yandı ki diken üstündeyiz. ya da bu gücü nereden alabiliyor ki 'senin oyuncu yalan söylüyor' diyebilecek kadar. Arkasında nasıl bir kuvvet ya da güç var. Bunlardan dolayı ceza yiyoruz. Tahrik ediyorsunuz hocamızı. Ondan sonra konuştuğumuzda 6-7-8 maç. Temsilci bunların hepsini duydu. Biz bu cezalar yerken, onlar nasıl ceza ile karşı karşıya kalacaklar. Temsilci her şeyi telefonuyla çekiyor. Başka diyaloglarda üstü üste geliyor. 'Sarı kartı ne zaman verecektin kaleciye geç kaldın' diyoruz. 'Onu bir sonra maç veririz' diyerek alay geçiyor. Kavgaya gelmiş. Bu aşikar görünüyor" şeklinde konuştu.

Oyun içerisinde de sistemi değiştirdiklerini ifade eden Necati Ateş, "Bazen çift santrfora dönüyoruz. Oyuncu değişikliklerin karşılığını alıyoruz Türkiye Ligi'nde ve Avrupa'da. Daha fazlasını yapmamız lazım. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirmemiz lazım. O kadar çok çalışıyoruz ki maalesef maçta yapamamaları beni çok üzüyor. Onları ileriye götürmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Böyle devam edeceğiz" dedi.

"TFF'YE KENDİSİ İLE İLGİLİ ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ"

Arda Turan ile hakem Zorbay Küçük arasında yaşananları için ise Ateş, "Arda maç bittikten sonra bir itirazda bulundu. Arda'nın söylediği kelime şuydu, 'Kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz hocam' diye. Hakemin söylediği kelime şu; 'Ne yapacaksın, ayakkabı mı fırlatacaksın bana.' Böyle bir hakem bu kelimeyi nasıl kullanabilir. Arda Turan'ın Galatasaray'a, Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin, bu kelimeyi kullanırsan. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. Biz TFF'ye kendisi ile ilgili şikayette bulunacağız. Biz bu cezaları yerken kendisi ceza yiyecek mi bakalım? Geçmişte düdükleri astırılan hakemler oldu. Her türlü şikayetimizi yapacağız. Kendi içimizde hesabımızı görürüz. Konunun takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Necati Ateş yarıca maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mbaye Diagne'nin durumunun yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağını söyledi.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar/İHA)