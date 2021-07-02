Necati Ateş'ten Eskişehirspor sözleri: İstesem haciz başlatırım ama adamlık nedir bilsinler

2012-13 ve 2013-14 sezonlarında Eskişehirspor'da forma giyen Necati Ateş, Mayıs 2014'te alacakları ödenmediği için TFF tarafından haklı görülünce boşa çıkmıştı.

KAZANAN NECATİ ATEŞ OLDU

Eskişehirspor'dan yıllık 1 Milyon 500 bin Euro kazanan Necati, o dönem yıllık 800 bin TL'ye Kayseri Erciyesspor ile anlaşmıştı. Aradaki 700 bin Euro için iki taraf orta yolu bulamayınca davalık oldu. Davanın sonunda kazanan Necati Ateş oldu. 29 Haziran Salı günü kesinleşmiş karar Siyah-Kırmızılı kulübe ulaştı.

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

Yaşanan süreçle ilgili Aytaç Ersoy'a konuşan Necati Ateş, kendisini taraftarların önüne atanlara sitem etti. Eski futbolcu, "Temmuz 2019'da Mehmet Şimşek bir tweet atmıştı. Davayı Eskişehirspor'un kazandığını, kulübün 12 Milyon TL'lik bir borçtan kurtulduğunu yazan haberi paylaşıp, 'Nasıl gençler eğleniyor muyuz' notunu eklemiş.

İnsanları kandırıp, bize küfür ettiriyorlardı, şimdi imza için yalvarıyorlar. Herkes haddini bilecek. Taraftara hoş görünmek için sıkıp sıkıp duruyorlardı" dedi.

"İSTERSEM HACİZ YAPTIRIRIM"

Kesinleşen 700 bin Euro'ya değinen Ateş, "Kulüp düzlüğe çıkana kadar ben para talep etmeyeceğim ama yapılanları da unutmayacağım. O gün atılan Tweet'in altına yapılan gereksiz, beni kötüleyici yorumlar beni üzdü. Şu an istesem haciz, her şeyi yaparım.

Ama koskoca bir çınara neden zarar vereyim? Adamlık nedir bilsinler. Orada bizi sevenler, benim sevdiğim insanlar var. Oradaki taraftara yanlış algı yaratıp bizi kötülediler" ifadelerini kullandı.