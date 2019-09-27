Necati Çalışkan Caddesi masaya yatırıldı

Muratlı'nın asayiş yönünden sorunlu olan Necati Çalışkan Caddesi'nin akıbeti şekilleniyor.



Muratlı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda; Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde bulunan umuma açık işletmeler ve sokak güvenliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Emniyet Müdürü İsa Karasu, Belediye Zabıta Müdürü Tolga Ekim ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. Sürekli adli olayların meydana geldiği alkollü mekanlara denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi.



Lüleburgaz'da zabıtanın alkollü bir mekanı asayiş sorunu nedeniyle kapattığı öğrenildi. Gece mekan kapatma saatinin ise 02.00'den 01.00'e çekilmesi gündeme getirildi. - TEKİRDAĞ