Son Dakika Haberleri: Necati Çalışkan Caddesi masaya yatırıldı
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Necati Çalışkan Caddesi masaya yatırıldı

2 saat önce

Muratlı'nın asayiş yönünden sorunlu olan Necati Çalışkan Caddesi'nin akıbeti şekilleniyor.

Necati Çalışkan Caddesi masaya yatırıldı, System.String[]

Muratlı'nın asayiş yönünden sorunlu olan Necati Çalışkan Caddesi'nin akıbeti şekilleniyor.


Muratlı Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda; Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde bulunan umuma açık işletmeler ve sokak güvenliği ile ilgili mevzuat çerçevesinde alınacak güvenlik tedbirleri masaya yatırıldı. Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak'ın başkanlık ettiği toplantıya; Emniyet Müdürü İsa Karasu, Belediye Zabıta Müdürü Tolga Ekim ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. Sürekli adli olayların meydana geldiği alkollü mekanlara denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi.


Lüleburgaz'da zabıtanın alkollü bir mekanı asayiş sorunu nedeniyle kapattığı öğrenildi. Gece mekan kapatma saatinin ise 02.00'den 01.00'e çekilmesi gündeme getirildi. - TEKİRDAĞ

Muradiye Mahallesi, Kaymakamlık, Muratlı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:34 Kaynak: İHA
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