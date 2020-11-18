Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne 8 yataklı yoğun bakım ünitesi - Son Dakika

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, hastanede 8 yataklı birinci düzey yoğun bakım ünitesi yapacaklarını bildirdi.

Acar, yaptığı açıklamada, vatandaşların hastanede daha rahat ve hızlı bir şekilde muayene olmaları için acil servis bölümünü büyütmeye karar verdiklerini söyledi.

Hastane olarak en büyük ihtiyaçlarının 1. Düzey yoğun bakım ünitesi olduğunu belirten Acar, "Hastanemizin yanına yapılan ek binaya diyaliz bölümünü yerleştirdik. Boş kalan eski diyaliz bölümüne 8 yataklı birinci düzey yoğun bakım ünitesini yapıyoruz. En kısa süre içerisinde bu çalışmalarımız tamamlanarak birinci düzey yoğun bakım ünitesi ile acil ek binamız hizmete girecektir." diye konuştu.

Başhekim Acar, pandemi bölümü tarafında da dışarda sıra bekleyen vatandaşların mağdur olmaması için sundurma yapılmasını planladıklarını anlatarak, "Onu da en kısa süre içerisinde yapmayı planladık. Biz hastane yönetimi ve tüm personellerimizin amacı hastaneye gelen vatandaşlarımız sıkıntı çekmeden şifa bulmalarıdır." ifadelerini kullandı.