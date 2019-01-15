Son Dakika Haberleri: Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"

Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"

47 dakika önce

İzmir Devlet Tiyatrosu ile Urla Belediyesi işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması
İzmir Devlet Tiyatrosu ile Urla Belediyesi işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan törende, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Bozkurt Kuruç, Hakan Çimenser, Canan Kırımsoy, Levent Ulukut, Sedat Şenoğlu, Füsun Ataman, Pınar Merterkek ve Eren Aysan'dan oluşan jüri, yarışmaya başvuran 55 eserden şartnameye uyan 52'sini değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda birinciliğe "Öteki Ankara Müzikali" adlı oyunuyla Cenk Türkkanı layık görüldü.

İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Necati Cumalı gibi yazarların yetişmesi için bu tür yarışmaların düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Biz de İzmir Devlet Tiyatrosu ve Urla Belediyesi olarak, Urla'dan yetişen bu yörenin sesini dünyaya duyuran Necati Cumalı'nın adına yakışır bir yarışmanın daha ikincisini düzenlemenin haklı coşkusunu yaşıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:43 Kaynak: AA

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti Talihsiz Koca, Baldızına Sarılıp Ağladı: Karımın Ne İşi Var Burada?

Erdoğan, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'la Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:30:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]