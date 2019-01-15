Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"
47 dakika önce
İzmir Devlet Tiyatrosu ile Urla Belediyesi işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
İzmir Devlet Tiyatrosu
ile Urla Belediyesi
işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Necati Cumalı
Oyun Yazma Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.
Urla Atatürk Kültür Merkezi
'nde yapılan törende, Devlet Tiyatroları
Genel Müdürü Mustafa Kurt
, Bozkurt Kuruç
, Hakan Çimenser
, Canan Kırımsoy, Levent Ulukut, Sedat Şenoğlu
, Füsun Ataman, Pınar
Merterkek ve Eren Aysan'dan oluşan jüri, yarışmaya başvuran 55 eserden şartnameye uyan 52'sini değerlendirdi. Değerlendirmeler sonucunda birinciliğe "Öteki Ankara
Müzikali" adlı oyunuyla Cenk Türkkanı layık görüldü.
İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Necati Cumalı gibi yazarların yetişmesi için bu tür yarışmaların düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Biz de İzmir Devlet Tiyatrosu ve Urla Belediyesi olarak, Urla'dan yetişen bu yörenin sesini dünyaya duyuran Necati Cumalı'nın adına yakışır bir yarışmanın daha ikincisini düzenlemenin haklı coşkusunu yaşıyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:43 Kaynak: AA
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