Necati Cumalı Urla'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Necati Cumalı Urla'da anıldı - Son Dakika

Necati Cumalı Urla'da anıldı

6 saat önce

Türk Edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Necati Cumalı, 99. doğum gününde İzmir'in Urla ilçesinde anıldı.

Necati Cumalı Urla'da anıldı, System.String[]

Türk Edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Necati Cumalı, 99. doğum gününde İzmir'in Urla ilçesinde anıldı.

Urla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, Urla'nın Türk ve dünya edebiyatına yön veren pek çok sanatçıya ev sahipliği yaptığını, Necati Cumalı'nın da bu isimlerden biri olduğunu söyledi.

Cumalı'nın ömrünün büyük kısmını Urla'da geçirdiğini kaydeden Can, şöyle konuştu:

"Bugün onun doğum günü. İlçemizde yaşadığı ev restore edildikten sonra Necati Cumalı Anı Evi olarak kullanılıyor. Bu evin hak ettiği şekilde değerlendirildiği fikrinde değilim. Sadece bu tip toplantılarla kendisini doğum ve ölüm günlerinde anmakla kendisine karşı olan borcumuzu ödeyemeyiz."

Urla Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin Necati Cumalı'nın biyografisini seslendirdiği etkinlikte Cumalı'nın kendisini anlattığı TRT yapımı belgesel de izlendi.

Necati Cumalı, Urla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı
Atiye'nin oyuncusu Metin Akdülger ile Dilan Çiçek Deniz aşk yaşamaya başladı Murat Boz, yaptığı teklifle genç yarışmacıyı sevindirdi: Zonguldak'ta birlikte şarkı söyleyeceğiz 21 doğum yapan 45 yaşındaki anne, 22. bebeğinin heyecanını yaşıyor

Son Dakika Haberleri
03:43 Eşiyle boşanma aşamasında olan koca intihar etti - Son Dakika Haber
02:55 Kraliçe'den Harry ve Meghan'a onay geldi - Son Dakika Haber
01:58 Döşemeci dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika Haber
01:57 Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika Haber
01:25 Reuters: MİT Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü - Son Dakika Haber
00:56 Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz - Son Dakika Haber
00:47 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 04:16:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Necati Cumalı Urla'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]