Son Dakika Haberleri: Necati Demirkol: "Metin Oktay ruhuyla kutlayalım"

Necati Demirkol: "Metin Oktay ruhuyla kutlayalım"

7 saat önce

Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Necati Demirkol, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu değerlendirdi.

Necati Demirkol:
Galatasaray Eski Yönetim Kurulu Üyesi Necati Demirkol, sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu değerlendirdi. Şampiyonluk kutlamalarını kimseyi kırmadan Metin Oktay ruhuyla kutlamaları gerektiğini söyleyen Demirkol, "Galatasaray iki kulvarda da haklı bir şampiyonluk elde etti" dedi.

Galatasaray'ın Türkiye Kupası ve Süper Lig zaferini değerlendiren Necati Demirkol, sarı-kırmızılı ekibin başarısını kutladı. Düzenlediği iftar davetinde Galatasaray'ı takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelen Demirkol, kazanılan şampiyonluklarla ilgili konuştu. Galatasaray'ın haklı bir şampiyonluk kazandığını ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdüğünü ifade eden Demirkol, "Şimdi bu şampiyonlukları kutlama zamanı. Ama benim dileğim, şampiyonlukları kutlarken kimseyi kırmadan, Metin Oktay ruhuyla, Metin Oktay nezaketiyle bu kutlamaları yapmak. Galatasaray, kadrosunun hakkını vererek başarıya ulaşmıştır. Galatasaray'ın şampiyonluğundaki güç taraftarı olmuştur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:24 Kaynak: İHA
Metin Oktay, Galatasaray, Necati Demirkol, Spor
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