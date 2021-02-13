Necati Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Necati Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı

13.02.2021 17:35
Necati Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Araştırma, inceleme ve deneme alanlarında eserler vermiş emekli hakim ve yazar Necati Demirtaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Araştırma, inceleme ve deneme alanlarında eserler vermiş emekli hakim ve yazar Necati Demirtaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilen usta yazar, 92 yaşındayken dün hayatını kaybetmişti.

Aynı zamanda kültür, sanat dünyasının sevilen ve sayılan eserlerinden biri olan yazarın, son olarak Kubbealtı Neşriyatı arasında "Açıklamalı Osmanlı Fetvaları IV Fetava-yı Ebüssuu'd Fatih Nüshası" iki cilt halinde yayımlanmıştı.

Necati Demirtaş'ın arkadaşlarından edebiyatçı- yazar Mehmet Nuri Yardım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, usta yazarın birikimli, bilgili ve tecrübeli bir münevver olduğunu söyledi.

Yardım, Demirtaş'ın hukuk alanında çok çalıştığını ve birçok araştırmaya imza attığını hatırlatarak, "Birbirinden kıymetli eserleri vücuda getirmişti. Kendisine 'Bilge Hukukçu' dediğim Necati Beyle bendenizi merhum Ergun Göze tanıştırmıştı. O zaman Ergun Bey Boğaziçi Yayınları'nda Ebussuud Tefsirini hazırlatıyor, redaksiyon kısmını Necati Beye yaptırıyordu." dedi.

Edebiyat, din, tasavvuf ve tarih sahasında da Demirtaş'ın derin bir bilgi birikimine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bana göre gizli bir hazineydi. Kıymeti son yıllarda kısmen bilindi. Çok mütevazı, müsamahakar, çelebi mizaçlı ve derviş gönüllü bir büyüğümüzdü. Bir aile büyüğümüzü kaybetmiş gibi üzgünüm. Kıymetli eserlerini herkese tavsiye ediyorum. Hatıralarını yazmıştı. Eserlerini Akıl Fikir Yayınları ve Boğaziçi Yayınları da neşretti. Emeği ve hatırası unutulmayacak seçkin bir muharrir ve alimimizdi. Zaman zaman arkadaşlarla kendisini evinde ziyaret ederdik. 90'lı yaşlarda olmasına rağmen misafirlerini çok iyi ağırlardı. Her zaman mütebessim yüzlüydü. Onu çok özleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun."

Necati Demirtaş hakkında

Hayatını hukuk ve ilim dünyasına adayan Necati Demirtaş, 1929 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Yirminci İlkokul ve Karagümrük Ortaokulu'nda eğitim gören yazar, 1948 yılında Vefa Lisesi'nden mezun oldu.

Demirtaş, aynı sene İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve fakülteden iyi dereceyle mezun oldu. Bir yıllık stajından sonra Demirtaş, çeşitli yerlerde hakimlik yaptı.

Usta yazar, 1985 yılında Kadıköy Ceza Hakimliği'nden kendi isteğiyle emekli oldu. Demirtaş'ın yayınlanmış bazı eserleri şöyle:

"Kur'an'da Allah", "Kur'an-ı Kerim" (Sistematik Bir İnceleme), "İslam'ın Doğuşu ve Temelleri", "Açıklamalı Osmanlı Fetvaları", "İki Devir İki Nesil", "Şeyhülislam Yahya Efendi Divanı Şerhi", "Fetvaları ile Şeyhülislam Ebüsu'ud Efendi"

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Necati Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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