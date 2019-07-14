Necati Er, altın madalya kazanarak olimpiyat barajını geçti
14 saat önce
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada yarışan milli sporcu Necati Er, altın madalya elde etti ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Avrupa Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:54 Kaynak: AA
23 Yaş Altı Atletizm
Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlamada yarışan milli sporcu Necati Er, altın madalya elde etti ve 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Türkiye
Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsveç
'in Gavle kentindeki organizasyonda mücadele eden Necati Er, erkekler üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle altın madalya aldı. Milli atlet bu sonuçla üç adım atlamada olimpiyat kotası almayı da başardı.
Necati Er, hem dünyada 23 yaş altında 2019'un en iyi derecesini yaptı hem de kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekoruna 32 santimetre ekledi.
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