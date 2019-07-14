Necati Er'den büyük başarı!
13 saat önce
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsveç'in Gavle kentindeki organizasyonda mücadele eden Necati Er, erkekler üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle altın madalya aldı.
Türkiye Atletizm
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İsveç
'in Gavle kentindeki organizasyonda mücadele eden Necati Er, erkekler üç adım atlamada 17,37 metrelik derecesiyle altın madalya aldı.
Milli atlet bu sonuçla üç adım atlamada olimpiyat kotası almayı da başardı.
Necati Er, hem dünyada 23 yaş altında 2019'un en iyi derecesini yaptı hem de kendisine ait büyükler ve 23 yaş altı Türkiye rekoruna 32 santimetre ekledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:47
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