Son Dakika Haberleri: Necati Er rekorları altüst etti
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Necati Er rekorları altüst etti

13 saat önce

Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Necati Er, dünyada U23 yaş grubunda yılın en iyi derecesini atlayıp Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya kazandı.

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Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Necati Er, dünyada U23 yaş grubunda yılın en iyi derecesini atlayıp Türkiye rekoru kırarak altın madalyaya kazandı. Er, yarışmayı 17.37'lik olağanüstü derecesiyle kazanırken, Türk kafilesine büyük gurur yaşattı.
Türkiye rekorunu adım adım 17 metrenin üzerine taşıyan üç adımcı Necati Er, Gavle'deki Avrupa U23 Şampiyonası'na damgasını vurdu. 22 yaşındaki Necati, seçmede 17.05 ile kırdığı Türkiye rekorunun ardından finalde bu dereceyi 17.37 seviyesine yükseltti. Necati Er, bu rekoruyla şampiyonluğu kazandığı gibi hem dünyada 23 yaş altında 2019'un en iyi derecesini yaptı, hem olimpiyat barajı geçti, hem de Türkiye rekoruna 32 santimetre ekledi.
Necati Er, Gavle'deki Avrupa U23 Şampiyonası'nda Türkiye'nin beşinci madalyasına imza atarken, şampiyona tarihinde de ay yıldızlı formayla kazanılan 15'inci şampiyonluğu yakaladı.


Türkiye, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
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