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Necati İşcan Caddesi'nde kaldırım ve yol yapım çalışmaları son hız devam ediyor - Son Dakika

Necati İşcan Caddesi'nde kaldırım ve yol yapım çalışmaları son hız devam ediyor

19.08.2021 15:18
Necati İşcan Caddesi'nde kaldırım ve yol yapım çalışmaları son hız devam ediyor, System.String[]

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Necati İşcan Caddesi üzerinde devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmaları ile ilgili 19 Ağustos günü açıklamada bulundu.

Mustafa Helvacıoğlu: "Modern caddeler oluşturuyoruz"

Saat 11.30 sıralarında cadde üzerine gelen Mustafa Helvacıoğlu'na, çalışmalar hakkında Başkan Yardımcıları Tahir Özçınar ve Ali Ünal ile Fen İşleri Müdürü Erdi Kılıç'tan bilgi aldı.

"Çalışmalarımız ile Keşan kazanıyor"

Burada açıklamada bulunan Helvacıoğlu, Necati İşcan Caddesi'nde yol ve kaldırım yapım çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Yürüttüğümüz tüm çalışmaların merkezinde Keşan'da yaşayan vatandaşlarımızın refahı var. Tüm çalışmalarımız şehrimizin refahı, konforu, gelişmesi markalaşması için. 2,5 yıldır görevdeyiz. Keşan'ın yollarının yorgun, renginin soluk, eski bir görüntüsü olduğunu herkes biliyordu. Çalışmalarımız ile Keşan kazanıyor. Hızlı bir şekilde çözüm odaklı çalışmalarımız sürüyor.Öncelikli hedeflerimiz arasında yollar ve kaldırımlar vardı. Bu kapsamdan Keşan'ın önemli caddelerinden olan Necati İşcan'da çalışmalarımıza başladık. Tüm cadde ve sokaklarımızı yenilemek için planlarımız hazır. Keşan'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın özlemle beklediği bu çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ulaşım konusunda fark edilir bir konfora kavuşuyoruz. Necati İşcan Caddesi de ana arter ve Rasim Ergene Caddemize bağlanıyor. Yolun kalitesi konusunda özellikle dolmuşçu esnafımızdan büyük şikayetler vardı. Kaldırım çalışmalarımız 3-4 gün içerisinde tamamlanacak. Eylül aynında da asfalt sereceğiz." dedi.

"Her sokağımıza sıra gelecek"

Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolun medeniyet olduğunu anlatmamıza gerek yok. Bu anlayışla Keşan'ımızın tüm bölgelerinde yol ve kaldırım eksikliklerini gideriyoruz. Sosyal medyada ve 153'e 'Bizim de sokağımızı yapın' yönünde talepler geliyor. 2,5 yıldır 30 kilometreye yakın yol yaptık. Keşan'ımızın ara sokaklar dahil yol ağı 170 kilometre. Tüm sokaklarımızdaki asfalt ve kaldırım eksikliklerini biliyoruz. Öncelikle ana arterleri ve minibüs güzergahlarını, yaya ve trafik yoğunluğunun olduğu bölgeleri yapıyoruz. Daha sonra da ara sokaklara gireceğiz. Her sokağımıza sıra gelecek. Çalışmalarımıza kesinlikle siyaseten bakmıyoruz. Biz Keşan'ın gelişmesinin peşindeyiz. Tüm Keşan'ın belediye başkanıyım. Tüm Keşan'a hizmet etmek boynumuzun borcu. Pandemi dönemindeyiz. Zor şartlar altında belediyecilik yaptığımızı vatandaşımıza hissettirmiyoruz. Trakya'da birçok belediye bu kadar çalışma yok. En çok çalışan belediyelerden biriyiz. Her dakika vatandaşımızın yanında olduk. Şehrimizi şantiyeye çevirdik."

"4 kilometrelik yolumuzu asfaltlayacağız"

Necati İşcan Caddesi'nde de yeni nesil baskı beton kaldırım yaptıklarını dile getiren Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Caddemizde 500 metretül kaldırım yapacağız. 20 Eylül'de karayolları ile işbirliğinde Necati İşcan, Rasim Ergene Caddesi, Paşayiğit Caddesi ve Millet Caddesi'ne asfalt atacağız. Yani yaklaşık 4 kilometrelik yolumuzu asfaltlayacağız. Banklarıyla, sokak mobilyalarıyla, sokak hayvanlarının kulübeleriyle, aydınlatmasıyla modern caddeler oluşturuyoruz. Meclisimize, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve personelimize çalışmalarından ötürü teşekkür ederim. Ayrıca Necati İşcan Caddesi sakinlerimizden de çalışmalar nedeniyle verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Bundan sonra sıra müze yolumuza gelecek."

Mustafa Helvacıoğlu, Ali Ünal, Eylül, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Necati İşcan Caddesi'nde kaldırım ve yol yapım çalışmaları son hız devam ediyor - Son Dakika


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