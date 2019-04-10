Son Dakika Haberleri: Necati'nin Cinayet Şüphelisi Suriye'ye Kaçarken Yakalandı

Necati'nin Cinayet Şüphelisi Suriye'ye Kaçarken Yakalandı

31 dakika önce

GAZİANTEP'te, tartıştığı Necati Bağcı'yı (23) boğazından bıçaklayarak öldüren ve güvenlik güçlerince 4 aydır aranan Suriye uyruklu A.Ş., ülkesine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Necati'nin Cinayet Şüphelisi Suriye'ye Kaçarken Yakalandı, System.String[]
GAZİANTEP'te, tartıştığı Necati Bağcı'yı (23) boğazından bıçaklayarak öldüren ve güvenlik güçlerince 4 aydır aranan Suriye uyruklu A.Ş., ülkesine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Geçen yıl 23 Aralık günü Gazikent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suriyeli grup ile Türkler arasında çıkan tartışmada A.Ş. isimli Suriye uyruklu şüpheli, Necati Bağcı'yı bıçakla boğazından yaraladı. Yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, kavgaya karışan bazı kişilerin tutuklandığı olayın şüphelisi olan A.Ş.'ye ise ulaşılamadı.

Güvenlik güçleri peşinde olduğu A.Ş.'nin yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçacağı bilgisine ulaşınca, Suriye sınırında önlem aldı. Jandarma ekipleri, dün gece Suriye'nin Menbiç kentine geçmek için Kilis'in Elbeyli ilçesi sınırına gelen A.Ş.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: DHA
Aralık, Suriye, Güncel
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