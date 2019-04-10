Necati'nin Cinayet Şüphelisi Suriye'ye Kaçarken Yakalandı

GAZİANTEP'te, tartıştığı Necati Bağcı'yı (23) boğazından bıçaklayarak öldüren ve güvenlik güçlerince 4 aydır aranan Suriye
uyruklu A.Ş., ülkesine kaçmaya çalışırken yakalandı.
Geçen yıl 23 Aralık
günü Gazikent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Suriyeli grup ile Türkler arasında çıkan tartışmada A.Ş. isimli Suriye uyruklu şüpheli, Necati Bağcı'yı bıçakla boğazından yaraladı. Yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, kavgaya karışan bazı kişilerin tutuklandığı olayın şüphelisi olan A.Ş.'ye ise ulaşılamadı.
Güvenlik güçleri peşinde olduğu A.Ş.'nin yasa dışı yollarla Suriye'ye kaçacağı bilgisine ulaşınca, Suriye sınırında önlem aldı. Jandarma
ekipleri, dün gece Suriye'nin Menbiç kentine geçmek için Kilis
'in Elbeyli
ilçesi sınırına gelen A.Ş.'yi düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.
- Kilis