Üye Girişi
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika

Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

24.12.2021 14:57
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Şahin (24), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, elektrikli bisikletiyle seyir halindeki Necati Kaan Şahin'e (20) çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Şahin (24), 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Biga ilçesinde 11 Ağustos gecesi, 1.33 promil alkollü Mehmet Ali Şahin yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, elektrikli bisikletiyle giden Necati Kaan Şahin'e çarptı. Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toprağa verildi. Şahin'in, kazadan önce en büyük hayalini gerçekleştirip, girdiği üniversite sınavında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandığı öğrenildi.

Kazanın ardından kaçan Mehmet Ali Şahin, yakalanıp tutuklandı. Biga 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın 26 Kasım'da görülen duruşmasında sanık Şahin, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bugün karar duruşması öncesi Necati Kaan Şahin'in annesi Nermin Şahin, babası Mustafa Şahin, yakınları ve çok sayıda vatandaş Biga Adliyesi önünde, 'Kaza değil, cinayet' pankartları açarak, "Hak, hukuk, adalet, kaza değil, cinayet' sloganları attı. Grup ardından duruşmayı izlemek için mahkeme salonuna geçti. Duruşmaya sanık Mehmet Ali Şahin katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Beyanların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Ali Şahin'i 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.'OLASI KAST İLE YARGILANMASINI İSTİYORUZ'Karar sonrası açıklama yapan avukat Aytaç Karaoğlu, "Mahkeme nispeten kısa sürdü diyebilecek bir yargılama sonucunda, bilinçli taksirden dolayı mahkumiyet kararı vermiştir. Bizce bu karar vicdanı rahatlatacak bir karar değildir. Olası kast ile yargılanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede istinaf edeceğiz. İstinaf Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını bekleyeceğiz. 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı, ertelenmemek, paraya çevrilmemek üzere verilmiş bir karar" dedi.'KARARI KİMSENİN VİCDANI UYGUN GÖRMEYECEKTİR'

Kaan Necati Şahin'in babası Mustafa Şahin ise, "Olayı takip etmeye devam edeceğiz. Mücadelemizi bırakmadık. Katil en yüksek cezayı alacak. Bütün mücadelemiz bunun için olacak. Verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası değildi bunun cezası. Hakim böyle uygun gördü. Biz bu kararı uygun görmüyoruz. Kimsenin vicdanı da bunu uygun görmeyecektir. Biz yine dediğimiz gibi olası kast ile yargılanması için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası
YORUMLAR
500

Mehmet Ali Şahin, Kaan Şahin, Mahkeme, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz         
14:45
Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu Kaya parçası düşen daire kullanılamaz hale geldi! Yargıtay kiracıyı değil, ev sahibini sorumlu tuttu         
14:32
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi Motosikleti kontrolden çıktı! 17 yaşındaki genç, elektrik panosuna çarparak can verdi         
13:03
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarının 2022 yılı tamir ve ayarlama ücretleri belirlendi         
12:15
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
14:45 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dolar yükselince fiyat yükseltenlerin indirim yapmasını bekliyoruz
14:44 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaz aylarında bambaşka bir ekonomik iklime gireceğiz
14:33 Boris Johnson'ın koronavirüs yasağı sebebiyle kızı işsiz kaldı
14:28 Kırmızı Oda'da bugün; Toplumda bir şey değişmediyse hepimize yazıklar olsun
14:25 Kur korumalı mevduatta kur düşerse, farkı hesap sahibi ödeyecek
14:19 4. kattan düşen 16 yaşındaki genç kız ağır yaralandı! Kahreden anlar kamerada
14:11 Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
13:53 Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı
13:52 İktisat profesöründen "kur korumalı mevduat sistemi"nde kimler kaybedecek paylaşımı
13:46 Bakan Muş'tan 81 ilde marketlere fahiş fiyat denetimi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 15:04:45. #1.13#
SON DAKİKA: Necati'nin ölümüne neden olan sürücüye 3 yıl 4 ay hapis cezası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement