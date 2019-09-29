Necati öğretmen emekliliğinde

Afyonkarahisar'da 7 yıl önce satın aldığı 60 dekar arazide hünnap yetiştirmeye başlayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Necati Gündüz, bahçesinden günde ortalama 20-30 kilogram ürün elde ediyor.

Çayırbağ beldesinde 7 yıl önce satın aldığı 60 dekar araziye deneme amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan ve ABD'den getirttiği 20 çeşit hünnap fidanı diken Necati Gündüz, başarılı sonuçlar aldı.

Fidan sayısını artırıp hünnap bahçesine dönüştürdüğü araziden günde ortalama 20-30 kilogram ürün alan Gündüz, bölgedeki üreticilere de bu alanda öncülük ediyor. Gündüz, Türkiye'nin çeşitli illerinden bahçe kurmak isteyenlere de hünnap fidesi gönderiyor.

Emekli öğretmen Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın ikliminin, hünnap yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu söyledi.

Türkiye'de önceki yıllarda Amasya, Denizli, Ankara ve Bursa'da hünnap üretimi yapıldığını ifade eden Gündüz, "Afyonkarahisar'da hünnabın yetişmemesi gibi bir durum söz konusu değil. 7 yıl önce diktiğimiz fidanlardan meyve alıyoruz. Bahçemizdeki hünnapların lezzetleri çok farklı. Hatta daha sulu olduğunu tüketenler söylüyor." diye konuştu.

Gündüz, hünnapların portakal ve armut büyüklüğünde çeşitleri de olduğunu dile getirdi. Son 2 yıldır yüksek verimle istedikleri büyüklükte hünnap ürettiklerini anlatan Gündüz, şimdi hünnabı Afyonkarahisar'da tanıtarak yaygınlaştırmak için çalıştıklarını bildirdi.

"İstanbul ve Almanya'ya satışlarımız oluyor"

"Bağışıklık sistemini güçlendiren bir meyve olduğu için kanser hastaları bol bol hünnap tüketiyor." diyen Gündüz, şunları kaydetti:

"Ürünümüzü pazarlamada çok büyük sıkıntımız yok. Genelde pazarımız Afyonkarahisar ve aktarlar. İstanbul ve Almanya'ya da satışlarımız oluyor. Afyonkarahisar ve Türkiye'nin çeşitli illerinden bahçe kurmak isteyenler buraya geliyor. Hünnap yetiştiriciliği hakkında tecrübelerimizi onlarla paylaşıyoruz. Mersin, Samsun ve Kayseri'ye de buradan yetiştirdiğimiz fidanları gönderdik."

Hünnabın insan vücudunda pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini anlatan Gündüz, "Çinliler hünnaba her şeye faydası olduğu için 'ölümsüzlük meyvesi' demiştir. İnsanlar hünnabın tadına muhakkak bakmalı. Denemek isteyenleri bahçemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündüz, gelecek yıllarda da çeşitli ülkelerden meyvelerin en iri olanlarının tohumlarını getirerek, bahçesinde üretmeyi planladığını sözlerine ekledi.