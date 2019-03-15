Necati Şahin'den Nilüfer'e Yakışacak Projeler

Şahin, "Nilüfer'de 'bey'lik vaktinin bitmesine 17 gün kaldı" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, 31 Mart'ta seçilmesi halinde Nilüfer'de hayata geçirmeyi planladığı projelerini görkemli bir törenle tanıttı.

Proje ve belediye meclis üyesi adayları tanıtım toplantısına, AK Parti Bursa Milletvekili İçişleri eski Bakanı Efkan Ala, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Muhammet Müfit Aydın, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay, MHP Nilüfer İlçe Başkanı Ali Hayri Ozan, geçmiş dönemi milletvekilleri, partililer, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

NECATİ ŞAHİN: TECRÜBEMİZLE GELİYORUZ

İlk olarak kürsüye çıkan Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Nilüfer'de gönül belediyeciliğini kurmaya geldiklerini belirterek,"Gelmeye 17 gün kaldı. Şehir planları, Alt yapı ve ulaşım, Kentsel dönüşüm, Benzersiz şehircilik, Akıllı şehircilik, Çevreye saygılı şehircilik, Sosyal belediyecilik, Yatay şehirleşme, Halkla birlikte yönetim, Tasarruf, şeffaflık ve Değer üreten şehirler ilkelerimizi hayata geçirmek için geliyoruz. Var gücümüzle çalışacağımıza huzurlarınızda söz veriyoruz.Nilüfer'e gönlümüzü vermeye geliyoruz. Tevazu, liyakat, şeffaflık, samimiyet ve tecrübemizle Nilüfer'de gönül belediyeciliğini kurmaya geliyoruz. Nilüfer'in yaşam alanlarının kalitesini yükselteceğiz ve kamu alanlarının halkın hizmetinde kullanılmasını sağlayacağız. Kentsel dönüşüm mağdurlarının sorunlarını çözeceğiz. Geleceğin Bursa'sı Nilüfer'in 50 yılını planlayacağız. Nilüfer Belediyesi'ni dar kalıplarla, algı belediyeciliği ile şehir efsaneleri ile, aile vakıfları ile değil, emin ve ehil kadrolarla yönetmeye geliyoruz. Şehrimizin emanetçisi olduğumuzu asla unutmayacağız. Atasözü "yalnız taş duvar olmaz" diyor. Bilmenizi isterim ki bu bir ekip işi. Her bir proje, başta il ve ilçe teşkilatlarımız, mahalle başkanlarımız ve çalışma ekibimiz ile birlikte düşünülmüş, araştırılmış ve bugün huzurunuza çıkmıştır. Emeği, katkısı olan herkese huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Nilüfer'e değer katacak projelerimizi Büyükşehir Belediyemiz ve merkezi idare ile birlikte hayata geçireceğiz. Biz diyoruz ki; Bey'lik bitti, şimdi çalışma vakti" diye konuştu.