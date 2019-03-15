Necati Şahin, projelerini anlattı
1 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Nilüfer için ekibiyle birlikte hazırladığı projeleri tanıttı.
Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Nilüfer için ekibiyle birlikte hazırladığı projeleri tanıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:35
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