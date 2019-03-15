Son Dakika Haberleri: Necati Şahin, projelerini anlattı

Necati Şahin, projelerini anlattı

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Nilüfer için ekibiyle birlikte hazırladığı projeleri tanıttı.

Necati Şahin, projelerini anlattı, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin, Nilüfer için ekibiyle birlikte hazırladığı projeleri tanıttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:35 

belediye başkan adayı, AK Parti, Necati Şahin, Ekonomi
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