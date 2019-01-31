Necati Şaşmaz Boşanıyor

Ünlü Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz'a boşanma davası açtı.

Ünlü Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz'a boşanma davası açtı. Şaşmaz, eşinden toplamda 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talep ederken, çocuklarının velayetini de istedi. Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz'a boşanma davası açtı. Avukatı Altın Mimir aracılığıyla Anadolu Aile Mahkemesi'ne sunduğu boşanma dilekçesinde, tarafların evlilik birliğinin davalı Nagehan Şaşmaz'ın tam ve ağır kusurlu eylemleri neticesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle temelinden sarsılması ile evlilik birliğinin sürdürülebilirliğinin ortadan kalkmasıyla tarafların boşanmalarına karar verilmesi istendi.



ÇOCUKLARI HAKKINDA TEDBİREN YURT DIŞI YASAĞI İSTEDİ Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin babaya verilmesi, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde müşterek çocukların velayet hak ve görevinin ortak velayet olarak düzenlenmesi talep edildi. Davalı Nagehan Şaşmaz ile müşterek çocuklarının aynı zamanda Alman vatandaşı olması sebebiyle, müşterek çocukları yurt dışına çıkarıp bir daha getirmeyebileceği tehlikesi söz konusu olduğundan, müşterek çocuklar için Alman pasaportlarına da işlenecek şekilde tedbiren yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verilmesi talep edildi.



NECATİ ŞAŞMAZ'DAN 10 MİLYON LİRA TAZMİNAT TALEBİ Dilekçede, "Davaya konu evlilik birliğinin sona ermesinde mutlak, ağır ve tam kusurlu taraf davalı yan olup müvekkilimiz mezkur evlilikte hem manen hem de madden büyük bir mağduriyet yaşamış/yaşamaktadır. Bu durumda müvekkilin tazminat talep hakkı doğmuştur" denilerek Necati Şaşmaz lehine 5 milyon lira maddi, 5 milyon lira manevi olmak üzere toplamda 10 milyon lira tazminata hükmedilmesi istendi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Karısını Yerde Sürükleyen Cani Koca, Müdahale Eden 3 Kişiyi Bıçakladı

Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi

Düğün İçin Gün Sayan Hazal Kaya, Dostlarıyla Kına Gecesi Yaptı

"Aylık Bin TL kazanıyorum" Açıklamasıyla Gündem Olan Berkay'ın Avukatı Gerçek Gelirini Açıkladı