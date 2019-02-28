Son Dakika Haberleri: Necati Şaşmaz'dan Emniyet Müdürü Ulucan'a Ziyaret

Necati Şaşmaz'dan Emniyet Müdürü Ulucan'a Ziyaret

1 saat önce

Oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.

Necati Şaşmaz'dan Emniyet Müdürü Ulucan'a Ziyaret, System.String[]
Oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.

Yapımcısı olduğu "Nöbet 7/24" adlı televizyon dizisinin çekimleri için Antalya'da olan Necati Şaşmaz, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.

Şaşmaz'a, oyuncu Cahit Kayaoğlu ile İbrahim Şaşmaz da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:32 Kaynak: AA

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