Necati Şaşmaz'dan Emniyet Müdürü Ulucan'a Ziyaret
1 saat önce
Oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.
Oyuncu ve yapımcı Necati Şaşmaz
, Antalya
Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan'ı ziyaret etti.
Yapımcısı olduğu "Nöbet 7/24" adlı televizyon dizisinin çekimleri için Antalya'da olan Necati Şaşmaz, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı ziyaret etti.
Şaşmaz'a, oyuncu Cahit Kayaoğlu
ile İbrahim Şaşmaz da eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:32 Kaynak: AA
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