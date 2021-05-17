Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz boşandı - Son Dakika

Oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın karşılıklı açtıkları boşanma davası karara bağlandı. Tarafları eşit kusurlu bularak maddi ve manevi tazminat taleplerini reddeden mahkeme, tarafların boşanmasına hükmetti.

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Şaşmaz'a 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebiyle ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Nagehan Şaşmaz ise psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü iddia ederek 20 milyon tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. 2 çocuğu için toplamda 60 bin lira aylık nafaka talebinde bulunmuştu. Yaklaşık 2 buçuk sene süren boşanma davası bugün karara bağlandı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın 13. celsesine taraflar katılmadı. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Deniz Ketenci ve Necati Şaşmaz'ın avukatı Altın Mimir salonda hazır bulundu.

BOŞANDILAR

İki tarafın açtığı boşanma davasını ayrı ayrı kabul eden mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi. Çocukların velayetlerinin anne Nagehan Şaşmaz'a verilmesine hükmeden mahkeme, çocukların ebeveynlerinin ortak kararının olmadığı sürece herhangi bir ebeveyn tarafından yurt dışına çıkarılmamasına hükmetti.

TARAFLARIN TAZMİNAT TALEPLERİNE RET

Mahkeme, tarafların eşit kusurlu oldukları kanaatine varıldığından maddi ve manevi tazminat taleplerini reddetti. Tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alan mahkeme, Nagehan Şaşmaz'ın yoksulluk nafakası talebinin reddine hükmetti. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın 2 çocuğuna toplamda ayda 16 bin lira ödemesine karar verdi.

'ÇOCUKLAR TARİKAT MERKEZİNE GÖTÜRÜLMESİN' TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme ayrıca, Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik talepleri de yargılamanın esasına yönelik olmaması gerekçesiyle reddetti.

(Gamze Erdemir/ İHA)