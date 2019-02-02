Son Dakika Haberleri: Necati Şaşmaz'ın Boşanma Davasına Yayın Yasağı

Necati Şaşmaz'ın Boşanma Davasına Yayın Yasağı

28 dakika önce

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz hakkında açtığı boşanma davasına ilişkin dilekçe ve belgelerin tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.

Necati Şaşmaz'ın Boşanma Davasına Yayın Yasağı, System.String[]
Oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz hakkında açtığı boşanma davasına ilişkin dilekçe ve belgelerin tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.

Anadolu 2. Aile Mahkemesi, oyuncu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'dan boşanmak amacıyla sunduğu dava dilekçesinin esasa kaydını yaparak, tensip zaptı düzenledi.

Tensip zaptında, Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip oldukları belirtildi.

Bu nedenle söz konusu davanın da özel hayata ve aile hayatına ilişkin olduğu belirtilen tensip zaptında, davada bulunan dilekçeler ile belgelerin yazılı ve görsel basında, internet ortamında tedbiren yayınlanmasının önlenmesine karar verildi.

Tensip zaptında, duruşmaların gizli yapılması talebinin ise ön inceleme duruşmasında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:17 Kaynak: AA

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