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Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati "Zeon" Akçay trafik kazası geçirdi - Son Dakika

Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati "Zeon" Akçay trafik kazası geçirdi

21.08.2021 20:18

Oyun yayıncılığı dünyasının sevilen ve eski isimlerinden biri olan Necati "Zeon" Akçay, 21 Ağustos Cumartesi gününün öğle saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir trafik kazası geçirdi.

İstanbul'daki araç kazalarını paylaşan bir Instagram sayfası üzerinde paylaşılan kazadaki aracın Akçay'a ait olduğunu anlayan takipçilerin mesajlarının ardından ZEON bir açıklama yaptı.

"ALLAH'A ŞÜKÜR BİR ŞEY YOK"

Akçay, Instagram'ın hikayeler bölümünden yaptığı açıklamada, hastanede olduğunu belirterek son durumunu açıkladı. Takipçilerinin akıllarında kalmamasını ve kaza yapan kişinin kendi olduğunu dile getiren Akçay, açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Kapıyı açtım kendim indim araçtan. Allah'a şükür bir şey yok. Sadece bunum şiş. Verilmiş sadakamız varmış. İyi dilekleriniz için çok teşekkürler. Bir şeyim yok yani aklınız kalmasın. Haberlerde gördünüz diye ben sadece paylaşıp duyurmak istedim. Seviyorum sizi."

Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati Zeon Akçay trafik kazası geçirdi

Instagram, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyun dünyasının yakından tanıdığı Necati 'Zeon' Akçay trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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