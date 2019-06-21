Son Dakika Haberleri: Necatibey Caddesi'ndeki eskiyen üst geçit kaldırıldı
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Necatibey Caddesi'ndeki eskiyen üst geçit kaldırıldı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince Necatibey Caddesi'ndeki üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirildi.

Necatibey Caddesi'ndeki eskiyen üst geçit kaldırıldı, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesince Necatibey Caddesi'ndeki üst geçidin söküm işlemleri gerçekleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada başkentin cadde ve sokaklarında atıl durumda kalan, ekonomik ömrünü tamamlamış, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden üst geçitlerin kaldırıldığı belirtildi.
Mithatpaşa Caddesi Süleyman Sırrı Sokak kesişimi ile Sıhhiye yönünde bulunan üst geçidin sökümünü tamamlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Tahliye ve Yıkım Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, ikinci söküm çalışmasını da Necatibey Caddesi'ndeki üst geçit için gerçekleştirdiği bildirildi.
Necatibey Caddesi girişinde üst geçidin kaldırılmasının ardından trafik lambası ve sinyalizasyon sistemi kurulacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Eskiyen, paslanan ya da yıpranan üst geçitleri tespit ederek, kaldırmaya devam edecek olan ekipler, vatandaşlardan gelen uyarılar ve bildirimlere göre de bir çalışma programı yürütecek. Trafik akışını engellememek, yaya ve sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için çalışmalarını 22.00-06.00 saatlerinde yapan ekipler, çalışma yaparken yolu trafiğe kapatıyor."
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:59 Kaynak: AA
Ankara, Güncel
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