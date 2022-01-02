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Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı evinde galip - Son Dakika

Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı evinde galip

02.01.2022 16:19
Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı evinde galip

Hentbol Kadınlar 2. Ligi 3.haftada Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı sahasında Gaziantep Hentbol Kulübünü 33-22 yendi.

Hentbol Kadınlar 2. Ligi 3.haftada Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı sahasında Gaziantep Hentbol Kulübünü 33-22 yendi.

Yeşiltepe Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Galip Uzun-Abdurrahman Sefa Doğan hakem ikilisi yönetti.

Müsabakaya Necatibey Ortaokulu Hentbol Takımı iyi başlarken, üst üste sayılar üretti.

Müsabakanın birinci periyodu 16-10 Necatibey Ortaokulu Hentbol Takımının üstünlüğüyle sonuçlandı.

Müsabakanın ikinci periyodunda da hız kesmeyen Necatibey Ortaokulu Hentbol Takımı, müsabakayı 33-22 kazandı.

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Gaziantep, Hentbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Necatibey Ortaokulu Hentbol takımı evinde galip - Son Dakika


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