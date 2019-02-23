Son Dakika Haberleri: Necatibey Ortaokulunda Sporda Büyük Başarı

Necatibey Ortaokulunda Sporda Büyük Başarı

55 dakika önce

Malatya Necatibey Ortaokulu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı okul sporlarında 4 Malatya İl Birinciliği ile bir il ikinciliği derecesi elde etti.

Necatibey Ortaokulunda Sporda Büyük Başarı, System.String[]
Malatya Necatibey Ortaokulu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı okul sporlarında 4 Malatya İl Birinciliği ile bir il ikinciliği derecesi elde etti.

Bu yılki okulları arası spor müsabakaları bir birinden çekişmeli müsabakalarla sona erdi. Devlet okulu olan Necatibey Ortaokulu öğrencileri de katıldıkları müsabakalarda Yıldız Kızlar Tekvando Müsabakaları, Yıldız Erkekler Grekoromen Güreş Müsabakaları, Halk Oyunları Küçük Kızlar Kategorisi ve Yıldız Erkekler Hentbol Müsabakalarında Malatya il birinciliklerini kazandılar. Yıldız Kızlar Hentbol Müsabakalarında Malatya il ikinciliği de elde eden okul takımını kutlayan Okul Müdürü Ali Akbaş, tüm kategorilerde derece elde eden öğrencilere, öğretmenlere teşekkür etti.

Akbaş, bundan sonraki aşamaların işlerinin daha zor olduğunu bildiklerini de belirterek, "Ancak İlimizi dört dalda temsil etmek bizleri son derece gururlandırıyor. İnşallah öğrencilerimiz ellerinden geleni yaparak Malatya'mızı en iyi şekilde temsil edecektir. Hepsinin yolu açık olsun" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:22 Kaynak: İHA

Malatya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okul Bahçesinde 2 Öğrencinin Yaralandığı Pitbull Saldırısının Görüntüleri Ortaya Çıktı Okula Giren Pitbull Öğrencilere Saldırdı (2)

Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi Merve Sanay'la Mesajları Ortaya Çıkan Hakan Çalhanoğlu, Eşinin Doğum Gününü Kutladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Necatibey Ortaokulunda Sporda Büyük Başarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]